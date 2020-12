Kuressaare raekoda tähistas 350. sünnipäeva

Kuressaare raekoda, mis on Tallinna järel vanuselt teine Eestis, tähistas oma 350. sünnipäeva. Raekoda ehitati 17 aastat ja see sai valmis aastal 1670.

Pikale ajaloole vaatamata on Kuressaare raekoda suutnud oma tänaste ametnike ees jätkuvalt saladusi peita, vahendas "Aktuaalne kaamera".

350 aastat ajalugu võeti raekoja sünnipäevaks kokku kümnekonna minuti pikkuse videoinstallatsiooniga, kus on ära toodud Kuressaares praegusel hetkel vanuselt viienda maja paremad ja kehvemad ajad.

Aastasadade jooksul on raekoda paljuski ümber ehitatud, aga vähemalt müürid on kindlalt 350 aasta vanused, uksed pisut nooremad - umbes 300 aasta vanused.

Kuressaare Raegalerii perenaine Lii Pihl ütles, et majal on olnud lisaks valitsushoonele ka mitmeid muid huvitavaid funktsioone, näiteks kasutati selles olevaid ruume arestikambritena. "Kuna Rael lasus ka kohtutoimingute kohustus vanasti, kuni uue kohtuseaduseni, siis hoiti ilmselt seal arestikambris neid, kelle üle hakati üleval korrusel kohut mõistma. Ja siin on isegi kainestusmaja olnud, aga see oli juba hilisematel aastatel," rääkis Pihl.

Raekoja keldri keskel on üks seintega ruum, kuhu ei vii ühtki ust. Lii Pihl pakkus, et seal võib olla, kas tühi ruum või muldkehand.



Ja üht väga olulist sajanditetagust sõnumit saab lugeda Kuressaare raekoja ukse kohalt kivisse raiutuna, mis toonastele raehärradele mõeldud. "Alati täidab ta oma kohust inimeste kasuks, selleks kodanikkonnalt nõu küsides."



Kuivõrd aga praegune Saaremaa valitsusorgan lähtub pärast 350 aastat sellest sõnumist?

Saaremaa vallavolikogu esimees Tiiu Aro ütles, et ta tahaks loota, et ainult sellest ta lähtubki. "Aga paraku on aeg nii palju edasi läinud, et huvigruppe on tekkinud oluliselt rohkem ja karta on, et päriselt selle deviisi järgi ei ole võimalik käituda," sõnas Aro.