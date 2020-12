NyxAir alustab järgmisest esmaspäevast Tallinna-Kuressaare liinil lendamist

NyxAiri tegevjuht Jaanus Ojamets ütles ERR-ile, et piletihinnad on samad, mis liinil kogu aeg on olnud. Ta lisas, et neid ei saa muutma hakata, kuna hinnad on määrusega paika pandud.

Nimelt maksab üheotsapilet 26 eurot ja tagasiostmisvõimalusega ehk nn paindlikum pilet 34 eurot.

"Esimesele lennule olid maanteeameti ja ministeeriumi esindajad ka planeeritud, aga nad otsustasid, et ei osale. Seetõttu oli hulk kohtasid broneeritud, mis jäid nüüd vabaks," sõnas Ojamets.

Ta selgitas, et piletite müük juba käib ning neid saab osta veebilehelt flynyx.com.

Lennureis pealinnast Kuressaarde ja vastupidi kestab 40 minutit.

NyxAiri turbopropellerlennuk ATR 42-500 ehitati 2005. aastal ning hakkab tööpäeviti edasi-tagasi lendama kaks korda päevas ja nädalavahetusel korra päevas.

Uut vedajat otsiti üle kahe aasta

Maanteeamet hakkas juba 2018. aastal otsima liini senise vedaja Transaviabaltika asemele uut firmat, kellel oleks suurem lennuk. Esimene hange kukkus aga 2018. aasta sügisel läbi.

2019. aasta kevadel võitis Transaviabaltika uue hanke ning pidi plaani järgi järgmised viis aastat sel liinil suurema lennukiga lendama.

Nordica tütarfirma Regional Jet aga vaidlustas hanke tulemuse ning riigihangete vaidluskomisjon kuulutaski selle kehtestuks.

Uus hange kuulutati välja möödunud sügisel ning sinna lisati tingimus, et liini teenindav lennuk peab olema ehitatud pärast 2000. aastat. Seda tingimust üritas aga tulutult Transaviabaltika vaidlustada.

Selle aasta alguses pikendati veel hanke tähtaega, kuid lõpuks kandideeris kokku viis erinevat ettevõtet. Augusti lõpus kuulutati NyxAir hanke võitjaks, kuid Regional Jet otsustas tulemuse taas vaidlustada. Seda kaebust aga ei rahuldatud ning NyxAir jäi hanke lõplikuks võitjaks.