"Tšernobõli tsoon on juba maailmakuulus atraktsioon," ütles giid Maksõm Polivko AFP-le.

"Praegu pole sel alal mingit ametlikku staatust," ütles giid keelutsoonist, kus metsik loodus on võtnud üle Nõukogude Liidu ajast pärit rajatised.

Ukraina valitsus on tulnud välja algatusega, et kanda Tšernobõl maailmapärandi nimekirja, kuhu on kantud näiteks Taj Mahal Indias ja Inglismaal asuv muistne Stonehenge.

Ametnikud loodavad, et vastava staatuse saamine ÜRO kultuuriagentuurilt muudaks selle praegusest veel suuremaks turismiatraktsiooniks ja aitaks kaasa ümbritsevate lagunevate hoonete säilitamiseks.

Plahvatus tuumajaama neljandas reaktoris 1986. aasta aprillis saastas suure ala Ukrainas ja naaberriigis Valgevenes ning viis umbes Luksemburgi suuruse keelutsooni rajamiseni.

Ukraina võimude sõnul pole keelutsoonis ohutu elada veel ilmselt 24 000 aastat.

Katastroofi järel hülgasid sajad tuhanded inimesed regioonis kümned külad ja linnad, kuid enam kui sada inimest elavad terviseriskist hoolimata piirkonnas edasi.

Turistide saabumine Tšernobõli näitab, et see on paik on tähtis mitte ainult ukrainlaste, vaid ka terve inimkonna jaoks, ütles Ukraina kultuuriminister Oleksandr Tkatšenko.

Eelmisel aastal külastas Tšernobõli 124 000 turisti, sealjuures 100 000 välismaalast pärast populaarse HBO minisarja "Tšernobõl" linastumist samal aastal.

Tkatšenko sõnul võimaldaks UNESCO staatus keelutsooni säilitada kui mälestuspaika ja hoiatust võimalike tuumakatastroofide eest.

Valitsusel on kavas esitada pärandi nimekirja konkreetsed rajatised enne märtsi, kuid lõplik otsus võib tulla alles 2023. aastal.

Pärast 1986. aasta plahvatust jätkasid tööd Tšernobõli kolm ülejäänud reaktorit, kuni jaam suleti lõplikult 2000. aastal. 15. detsembril on elektrijaama sulgemise 20. aastapäev.

Ukraina ehitas 2016. aastal hiiglasliku metallkatte Tšernobõli tuumajaama neljanda reaktori ohutuse tagamiseks mitme põlvkonna vältel.