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Kellamäe talu päevalillepõllul saab lilleilu nautida veel nädala jagu

Eesti
Päevalill.
Päevalill. Autor/allikas: Rene Kundla/ERR
Eesti

Kui paljud põllumehed on põldudel pildistajate ja lillekorjajatega pahandanud, siis Kanepi valla Kellamäe talu päevalillepõllule on huvilised suisa oodatud.

Kui seni teavad inimesed Kanepi vallas asuvat põldu eelkõige labürindi tõttu, siis nüüd laiub seal hoopis päevalillepõld, kust saab endale lilli ka vabalt kaasa korjata.

Korjajad on jõudnud küll juba ligi 20 protsenti põllust tühjaks korjata, kuid suur osa lilleilust on veel põllul. Maaomanike sõnul peatuvad inimesed lillede korjamiseks nii teel tööle kui ka koju. Samuti on korjamas käinud lähedal asuva kooli õpetajad ning jalutuskäiku tegev lasteaiarühm.

"Me oleme selline matkahuviline rühm. Meile väga meeldib jalutada ning avastada erinevaid põlde ja erinevaid taimi. Täna näiteks saime teada hübriidristikust. Kuna meil on Kanepi lasteaias tulemas sügisnäitus, siis korjame lilli, et maja ees olevat fuajeed kaunistada," sõnas Kanepi lasteaia õpetaja Elle.

Ligi hektari suurusel põllul kasvavad päevalilled vahekultuurina. Päevalilleseemneid põllult loota pole.

"Meie kliima on selline, et ei ole suvi nii pikk ja soe. Näiteks Ukrainas on ju päevalill väga levinud kultuur ja saab päevalilleseemneid, aga Eestis nad meil valmis ei saa. Kui päevalillepõllu külvad, siis on inimestel hea ja rõõmus vaadata, et ilus kollane põld ja võivad ka koju päikese kaasa võtta. Eks paari nädala pärast tuleb juba purustaja peale. Teeb haljasväetise ja siis künnan sisse ning saab põld rammusat juurde," sõnas Kellamäe talu noorperemees Kaido Kõiv.

Ligi nädala jooksul saab aga päevalillepõllul lilleilu veel nautida.

"Kõige parem on mitte väga suuri õisi võtta, sest suured õied ei ole nii kenad. Kui olete ära korjanud, siis lõikate otsa juurest, panete sooja vette. Hoida natuke soojas vees ja siis panna vaasi. Iga kahe-kolme päeva tagant võib maha lõigata uuesti varre otsi. Mul on lilled kodus juba kaks nädalat olnud ja näevad välja nagu värskelt korjatud. Soovitan kõigile," lausus Kellamäe talu peremees Jaak Kõiv.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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