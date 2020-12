Reddit ostab TikToki rivaali Dubsmashi

Reddit laieneb seega turule, mida praegu domineerib Hiina ettevõtte ByteDance platvorm TikTok, vahendas Reuters.

Tehingu finantstingimused on saladuses, kuid Redditi pressiesindaja ütles, et ettevõtte omandamine toimub osaliselt aktsiates ja osaliselt rahas.

Reddit selgitas, et ülevõtmine annab kasutajatele, kes juba praegu saavad laadida üles ja esitada videoid, ligipääsu ka Dubsmashi lühivideote loomise ning monteerimise rakendusele.

Redditi kinnitusel säilitab Dubsmash oma platvormi ja kaubamärgi. Kogu Dubsmashi meeskond, sealhulgas kaasasutajad Suchit Dash, Jonas Drüppel ja Tim Specht liituvad Redditiga.

2013. aastal loodud Dubsmash sai populaarseks, sest võimaldas kasutajatel luua filmidialoogide või heliklippide põhjal lühikesi lip-sync-videoid (huulte liigutamine heliga sünkroonis) ning neid teiste kasutajatega jagada.

Dubsmashi mobiilirakendust on üle maailma laaditud alla 196,8 miljonit korda. TikToki on aga laaditud alla ligi 2,6 miljardit korda.

TikToki edu on viinud selleni, et teisedki sotsiaalmeediaettevõtted on lisanud oma platvormidele lühivideoteenuse. Näiteks Snapchat tõi novembris välja Spotlighti ning Facebook tõi sel aastal turule Instagram Reelsi teenuse.

Nii Facebook kui ka Snap olid varem sel aastal pöördunud Dubsmashi poole ning läbirääkimised edenesid augustis ka hinnani.