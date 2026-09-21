Rumeenia võimud pidasid kinni endise presidendikandidaadi Georgescu

Rumeenia politsei ja organiseeritud kuritegevuse ning terrorismi uurimise direktoraat (DIICOT) pidasid esmaspäeval pettusekahtlusega kinni endise presidendikandidaadi Călin Georgescu.

Rumeenia võimud kahtlustavad Georgescut pettuses ja organiseeritud kuritegeliku ühenduse loomises. Prokuröride sõnul meelitas kuritegelik grupp ühelt Rumeenia ärimehelt välja rohkem kui 1,1 miljonit eurot, vahendas Politico.

Georgescu suhtes on praegu käimas ka kaks teist kriminaalmenetlust. Teda kahtlustatakse põhiseadusliku korra vastases tegevuses ja vägivaldse riigipöörde kavandamises ning fašistliku ideoloogia propageerimises.

Georgescu sai tuntuks 2024. aasta presidendivalimistel, kui võitis ootamatult esimese vooru, kogudes umbes 23 protsenti häältest. Rumeenia konstitutsioonikohus tühistas aga valimised ning Georgescule keelati järgmistel valimistel osalemine seoses tema kampaania väidetavate sidemetega Venemaa mõjutusoperatsiooniga.