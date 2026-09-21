Aseminister: Poola eesmärk on võõrustada 15 000 USA sõdurit

"Me räägime sihtarvust 15 000 sõdurit," ütles minister Stanisław Wziątek raadiojaamale RMF FM.

Tema sõnul hõlmaks see umbes 10 000 rotatsiooni korras teenivat sõdurit ning 3500 kuni 5000 alaliselt riiki paigutatud sõdurit.

USA vabariiklasest president Donald Trump tõi möödunud neljapäeval esile suure edasimineku alalise sõjaväebaasi rajamisel Poolasse, kuigi tema administratsioon algatas samal ajal ametliku ülevaate oma sõjalisest kohalolekust Euroopas.

Poola ministri sõnul ehitatakse kavandatud USA väekontingent üles etapiviisiliselt aastaks 2039.

Poola võõrustab praegu rotatsiooni korras 6500 kuni 7000 USA sõdurit, ütles ta.

See arv on väiksem kui mais, mil Ühendriigid viisid osa oma sõduritest Euroopast, sealhulgas Poolast, välja.

Eelmisel nädalal hoiatas Poola peaminister Donald Tusk Venemaa hübriidohtude, sealhulgas drooni- ja raketirünnakute eest Ukraina liitlaste vastu.

Alliansi idatiival asuv NATO ja EL-i liikmesriik süüdistab Venemaad mitmes sabotaažis alates Moskva sissetungist Ukrainasse 2022. aastal.

Poola on praegu suhtelises arvestuses NATO üks suuremaid kaitsekulutajaid, eraldades kaitsele ligi viis protsenti oma SKT-st.