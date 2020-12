Suures väinas on töös kaks saartele elektrit viivat merekaablit

Viimase viie aastaga on Elering saarte elektrivarustusse investeerinud kokku ligi 30 miljonit eurot, mida on mõne mandri maakonnaga võrreldes oluliselt enam. Seda põhjusel, et merekaablid on õhuliinidest oluliselt kallimad.

Eleringi, Merko Infra ja Connecto esindajad andsid esmaspäeval Muhus allkirjad ühisele dokumendile Suure väina teise merekaabli paigaldamise kohta, mis läks maksma ligi üheksa miljonit eurot, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Merekaabel on tegelikult juba mõni kuu töökorras ja vahendab saarlastele ja hiidlastele elektrit.

110-kilovoldiseid merekaableid on nüüd Suures väinas kaks ja alles on ka kolm vana 35-kilovoldist kaablit, mis mõne aja pärast välja võetakse.

Suure tõenäosusega tuleb aga ka Väikesesse väina veel teine merekaabel seitsme-kaheksa aasta pärast ja siis saab lõplikult maha võtta ka Muhu tammi õhuliini, mille tõttu hukkub aastas hulgaliselt linde.

"Me selle õhuliini asendame kaabliga, selle otsuse me oleme teinud just sellest lähtuvalt, et igal juhul mõju linnustikule on. Arutelud meie ekspertide ja ornitoloogide vahel on ilmselgelt andnud ka sellele kinnitust," ütles Eleringi juht Taavi Veskimägi.

Saarte ringtoidet ehk Hiiumaa-mandri merekaablit lähitulevikus siiski ehitada ei plaanita, küll aga peaks juba paari aasta pärast saama likvideeritud see pudelikael.

"Kui me Muhu saarel saaksime ühtedel mastidel olevad kaks õhuliini erinevatele mastidele, siis meil oleks Lihulast alates, kust hakkab saarte toide pihta, kaks erinevat õhuliini kuni Kuressaareni välja. Kui midagi juhtub ühega, siis on teine olemas," selgitas Veskimägi.

Nimetatud suuremad saarte elektrivarustuse parendustööd võiksid eeldatavalt maksma minna kaheksa miljonit eurot.