Seeder: obstruktsiooni jätkudes tuleb muuta töö- ja kodukorra seadust

Saatejuht Toomas Sildam küsis Seedrilt, kas talle ei tundu mõttetu küsimus, kas abielu peab jääma mehe ja naise vaheliseks liiduks.

"Abielureferendumeid on korraldatud väga paljudes Euroopa riikides. Igal pool, kus see on korraldatud, on see olnud inimeste jaoks oluline, nii ka Eestis.

Meil ei ole põhjust abielureferendumit ja riigikogu tööd kuidagi peatada," ütles Seeder.

Sildam märkis, et keegi ei taha ju Eestis mehe ja naise vahelist abielu tühistada.

Seederi sõnul on küsimus palju sügavam ja juba kooseluseaduse vastu võtmise ajal oleks tulnud teha rahvahääletus.

Seeder rõhutas, et abielurahvahääletus ei takista tegelemast Eesti ees seisvate erakorraliste probleemidega nagu koroonaviirus, raske olukord majanduses ja muu. "Ka parlamendis tuleb jätkata tavapärase töö ja elurütmiga," ütles ta.

Seederi sõnul ei ole samasooliste abielu küsimus praegu valitsuse tekitatud, vaid ühiskonnas pikalt vindunud probleem. Seederi sõnul saab tema poliitikuna ka "ei" vastuse puhul väga selge signaali, kuidas edasi minna.

Küsimusele, mis saab abielureferendumi eelnõust edasi, nüüd kui opositsioon on lubanud hakata tuhandete muudatusettepanekutega menetlust venitama, vastas Seeder, et tuleb läbi rääkida koalitsiooni ja opositsiooni vahel. Kui see ei toimi, tuleb arutada riigikogu töö ja kodukorraseaduse muutmist.

"See ei ole hea lahendus. Aga me peame mõtlema natuke laiemalt. Kui selliseid obstruktsiooni juhtumeid hakkab rohkem tulema, siis võiks samas sellele mõelda küll," sõnas Seeder.

Et Isamaa fraktsiooni liikmes Siim Kiisler, Viktoria Ladõnskaja-Kubits ja Üllar Saaremäe hääletasid eelnõu vastu, näitab Seederi sõnul, et Isamaa fraktsioon on demokraatlik.

Sildam uuris Seedrilt, mida tahavad Isamaa sees loodud ühenduse Parempoolsed liikmed. "Minu jaoks on see ebaselge. Mitmed avaldused, mida nad on teinud, on vastuolus meie erakonna nii eestseisuse, volikogu kui ka üldkogu kinnitatud põhimõtetega," sõnas Seeder.

Reiting ei ole Seedri sõnul tema jaoks mingi mõõdupuu Isamaa poliitika edu mõõtmiseks. Seeder rääkis, et on oluline, et EKRE kõrval oleks ka teine - mõõdukas rahvuslik-konservatiivne erakond.

Sellele, et koalitsioon suudab ühises presidendikandidaadis järgmisteks presidendivalimisteks kokku leppida, Seeder väga suuri lootusi ei pannud. "See on väga keeruline, aga ma kindlasi ei välista seda. Ma jätaks paar protsenti selle tõenäosuseks," lausus Seeder.