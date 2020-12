Haridusministeerium teavitas juhtunust terviseametit ning vastavalt terviseameti juhtnööridele jääb Aab lähikontaktsena eneseisolatsiooni kümneks päevaks ning teeb esimesel võimalusel koroonatesti. Ministri tervislik seisund on hea, teatati ministeeriumist.

Kõik selleks nädalaks kavandatud füüsilised kohtumised ministri osavõtul jäävad ära. Kohtumised ja nõupidamised, mida saab korraldada virtuaalselt, toimuvad distantsilt.

Majandusministeeriumist kinnitati teisipäeva õhtul ERR-ile, et Raul Siem on samuti teatanud, et jääb eneseisolatsiooni.

Enne Aabi oli eneseisolatsioonis peaminister Jüri Ratas, kes teatas laupäeval, et kuna tema teine koroonatest oli samuti negatiivne, pääses ta eneseisolatsioonist ja naaseb töö juurde.

Kaks riigikogu komisjoni samuti isolatsiooni

Aab ja Siem osalesid esmaspäeval riigikogu kultuurikomisjoni ja majanduskomisjoni ühisistungil. Majanduskomisjoni esimees Sven Sester ütles ERR-ile, et kuigi ametlikku teadet pole veel terviseametilt tulnud, tuleb mõlema komisjoni liikmetel suure tõenäosusega eneseisolatsiooni jääda. "Terviseamet pole minuga veel ühendust võtnud," märkis ta.

Sesteri sõnul pole talle teada, kes komisjonide ühisistungil osalejatest andis positiivse koroonaproovi.

Riigikogu pressiteenistusest öeldi ERR-ile, et ka neile teadaolevalt peavad istungil osalejad jääma eneseisolatsiooni, kuivõrd üks istungil osaleja andis teisipäeval positiivse koroonaproovi. Kes selle andis, pole teada.

Kuivõrd istungi protokolli polnud veel vormistatud, polnud pressiteenistusele teisipäeva õhtul teada istungil osalejate nimed. Osa kahe komisjoni liikmetest osales istungil virtuaalselt või üldse mitte. Istungil ei osalenud näiteks kultuurikomisjoni esimees Aadu Must, majanduskomisjoni liige Kristen Michal aga osales virtuaalselt.

Istungil olid kohal teiste seas majanduskomisjoni esimees Sven Sester, kultuurikomisjoni aseesimees Heidy Purga, Viktoria Ladõnskaja-Kubits, Signe Kivi, Riho Breivel, Kai Rimmel, Annely Akkermann, Jüri Jaanson. Ministritest oli lisaks Jaak Aabile istungil väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem, samuti osalesid majandusministeeriumi asekantsler Viljar Lubi, haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler Indrek Reimand ning Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser.

Terviseametile on samas istungil osalejate nimekiri saadetud, kinnitati pressiteenistusest.