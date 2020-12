Riigikogu juhatus otsustas kolmapäeval, et parlament jätkab sügisistungjärgu järelejäänud istungipäevadel tööd tavalises vormis ega siirdu kaugtööle. Ühtlasi vähenes eneseisolatsiooni saadetud saadikute hulk: kui esiti arvati selleks 12 riigikogu liiget, siis nüüd on terviseameti nimekirjas neid kolm.

14. detsembril toimus kultuurikomisjoni ja majanduskomisjoni ühisistung, millel üks külalisena osalenud inimene sai päev hiljem teada, et on nakatunud koroonaviirusega. Seejärel ähvardas 12 riigikogu liiget eneseisolatsioon.

Kolmapäeval täpsustas terviseamet, et eneseisolatsiooni peaks minema siiski vaid kolm saadikut, ütles ERR-ile pärast riigikogu juhatuse ennelõunast koosolekut parlamendi esimees Henn Põlluaas. Seejures üks neist kolmest saadikuist isegi ei osalenud ühisistungil, mistõttu on tema arvamine eneseisolatsiooni ilmselt eksitus, ütles Põlluaas.

Ülejäänud kaks saadikut, kes peaks eneseeraldusse suunduma, on Viktoria Ladõnskaja-Kubits (Isamaa) ja Marko Šorin (Keskerakond). "Nende puudumine pole nii kaalukas, et peaks tavaistungi ära jätma," sõnas Põlluaas.

Kõnealuse juhtumi õppetund on Põlluaasa kinnitusel see, et komisjonid võiks oma istungeid rohkem korraldada elektrooniliste vahendite kaudu, eriti, mis puudutab külaliste osalemist.

Teoreetiliselt on võimalik ka kaugtööistung, kuna suvel sai vastav platvorm välja töötatud. "Kaks istungipäeva veel on jäänud, aga päevakorras pole ühtegi n-ö rindejoone eelnõud, kus oleks suur vastasseis opositsiooni ja koalitsiooni vahel," ütles Põlluaas hommikul ERR-iga rääkides, miks ta ei pea kaugtööd vajalikuks.

Kindlat numbrit selle kohta, mitu riigikogu liiget peab eemal olema, et kuulutataks välja kaugtöö, riigikogu juhatusel pole. "Kui me tegime vastava seadusemuudatuse ja kaugistungite läbiviimise korra, siis pärast arutelusid põhiseaduskomisjonis ja fraktsioonides kindlat numbrit ei pandud. Anti kaalutlusõigus juhatusele," selgitas Põlluaas.

Riigikogu liige vajab ka rõõmsaid ja helgeid hetki

Ajakirjanduses on tõstatatud ka küsimus, kas praegustes tingimustes on mõistlik kutsuda riigikokku jõuluvana ja tähistada istungjärgu lõppemist kontserdiga Niguliste kirikus.

Põlluaas leiab, et sellega ei rikuta ühtegi avaliku ürituse läbiviimise eeskirja ega korda. Ta tõi välja, et Niguliste kiriku lõpukontsert on olnud läbi aastate traditsioon, seal on suur ruum, inimesi koguneb lubatust märksa vähem ning needki istuvad hajutatult. Samad inimesed töötavad ka riigikogus iga päev külg külje kõrval koos.

Ka jõuluvana käik riigikokku on traditsioon ning kingitoojat kehastavas Rohke Debelakis Põlluaas riski ei näe. "Rohke Debelakk pole mingi batsill või viirus, mis sinna saali tuleb, et kuidagi eriliselt meid ohustaks. Niikuinii oleme selleks hetkeks istunud seal juba hulk tunde külg külje kõrval. Mina kriitikaks alust ei näe," kommenteeris Põlluaas.

"Ega elu ei saa päris seisma jääda, selliseid rõõmsaid, ilusaid ja helgeid hetki peab ikka ka olema ka sellistel rasketel aegadel, koroonaaegadel, ja eriti jõuluajal."