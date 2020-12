Kiige sõnul plaanib ka Eesti alustada vaktsineerimisega 27. detsembril

Kui Euroopa ravimiamet annab 21. detsembril Pfizeri ja BioNTechi vaktsiinile positiivse hinnangu ja Euroopa Komisjon seejärel müügiloa, saab Euroopa teha sel aastal esimesed vaktsineerimised, nagu see mitmetes riikides juba käib.

"Juhul kui need eeldused kehtivad ja enne jõule on tõepoolest esimene vaktsiin saanud müügiloa ja tootja ta Eestisse tarnib, vastavalt kolme päeva jooksul pärast müügilaoa saamist, sellisel juhul on Eestil võimalus alustada vaktsineerimisega juba 27. detsembril," kinnitas sotsiaalminister Tanel Kiik.

Kiige sõnul jõuavad sel juhul esimesed vaktsiinid Eestisse jõulupühade ajal. Esimesed tarned pole suured.

"Praeguse seisuga lõplikku suurusjärku veel kinnitatud ei ole. See suurusjärk võib olla 10 000, me soovime, et see oleks suurem," ütles Kiik.

Valitsuse reservist eraldatakse terviseametile peaaegu 188 000 eurot, et korraldada vaktsiini käitlemine, immuunpreparaatide säilimine ja külmaahela toimimine. Müügilepingute järgi toob müüja vaktsiini terviseametisse, kus seda ette nähtud temperatuuril kuni väljastamiseni hoitakse.

"Kui need siit välja lähevad, siis pakendamine toimub termokastidesse ja kuiva jää keskkonda, mis säilitab temperatuuri sõidu ajal. Selle kasti sees on selline elektrooniline väikene loger, kes kogu aeg registreerib, milline on temperatuur," selgitas terviseameti peadirektor Üllar Lanno.

Seejärel on tervishoiutöötajal viis päeva vaktsiini süstimiseks aega, ütles Lanno, lisades, et tervishoiuasutustes hoitakse vaktsiini tavapärastes säilitamistingimustes. 70 miinuskraadi juures säilitatakse ainult Pfizeri ja BioNTechi vaktsiine, nende jaoks seatakse terviseameti ravimilattu üles viis külmkappi..

"Umbes 100 000 ühikut on tulemas lähima kahe-kolme kuu jooksul meile sisse. Kui teised vaktsiinimüüjad saavad Euroopa ravimiametist oma load kätte, siis kuskil veebruari lõpust, märtsi algusest peaks kõik need kolm vaktsiini olema meil saadaval ja seejärel kindlasti hoogustub vaktsineerimise kava," rääkis Lanno.

Ravimiameti heakskiitu ootavad järgmisena Moderna ning Johnson & Johnsoni vaktsiinid. Kogu vaktsineerimisega seotud kulu on kaheksa ja pool miljonit eurot, ütles Tanel Kiik.