Montenegro sulgeb rahvusliku lennufirma Montenegro Airlines

Montenegro valitsus sulgeb rahvusliku lennufirma, mis ägab kasvava võlakoorma all, mis on omakorda muutnud ettevõtte sõltuvaks riigi toetustest.

"Me ei saa teha ühtegi seaduslikku otsust Montenegro Airlinesi eluea pikendamiseks," lausus neljapäevasel pressikonverentsil investeeringute minister Mladen Bojanic.

Umbes 360 töötajaga ettevõtte sulgemine läheb maksma pea 50 miljonit eurot ning sellega peaks alustama "nii kiiresti kui võimalik", lisas ta.

Bojanić lisas, et väike 600 000 elanikuga Balkani riik püüab järgneva kuue kuni üheksa kuu jooksul luua uue lennufirma.

Montenegro Airlinesil oli neli liisitud lennukit, kolm Embraer 195 ja üks Fokker F100.

Ettevõte vedas mullu pea 660 000 reisijat, mis on suurim hulk alates selle asutamisest 1994. aastal.

Lennates maailmas 30 sihtkohta, oli ettevõtte aastane tulu 70-80 miljonit eurot, kuid lendamise jätkamiseks vajas ettevõte siiski laenu.

Seetõttu oli Montenegro Airlines haavatavas olukorras, kui koroonaviiruse pandeemia sel aastal lennuliikluse peatas.

Jaanuarist septembrini kukkusid Montenegro Airlinesi tulud 80 protsenti, võrreldes sama perioodiga aastal 2019.

Mullu detsembris otsustati vastu võtta 155 miljoni euro suurune päästeplaan, kuid sellest oldi sunnitud loobuma pärast seda kui Iiri ettevõte Ryanair Euroopa Komisjonile kaebuse esitas.

Montenegro president Milo Dukanovic, kelle erakond esimest korda 30 aasta jooksul mullu augustis toimunud valimised kaotas, mõistis lennufirma sulgemise hukka, nimetades otsust "populistlikuks".

Ettevõtte sulgemine on kiire ja lihtne, isegi kui tegemist on riigiettevõttega. Kuid see võib olla ka riskantne ja mõtlematu, arvestades, et tegu on riigiga, kus neljandik SKT-st tuleb turismisektorist," ütles Dukanovic.