Kohus lükkas Ryanairi riigiabi kaebuse tagasi

Euroopa Liidu Kohus ei rahuldanud kolmapäeval lennufirma Ryanairi taotlust , et riigiabi riiklikele lennufirmadele on ebaseaduslik.

"Iirimaa lennufirma Ryanair väitis, et koroonaviiruse epideemiast tingitud riigiabi on ebaseaduslik, kuna see on vastuolus EL-i riigiabieeskirjadega. Euroopa Liidu Kohus kinnitas, et riigiabi oli seaduslik," teatas euronews.

"Tänane Euroopa Liidu Kohtu otsus viis õhutranspordi liberaliseerimise protsessi 30 aasta võrra tagasi. Otsus võimaldas Soomel, Taanil ja Rootsil anda oma riiklikele lennufirmadele konkurentsieelise," teatas Ryanairi pressiesindaja.

"Kui Euroopa soovib kriisist väljuda toimiva ühtse turuga, siis tuleb lennuettevõtjatel lubada konkureerida võrdsetel tingimustel. Moonutamata konkurents võib ebaefektiivsust vähendada ja tuua tarbijatele madalamaid hindu," lisas pressiesindaja.

Euroopa Liidus on suurem osa riigiabist keelatud. Riigiabi keelamise eesmärk on tagada õiglasem konkurents. Koroonaviiruse epideemiast tingitud majanduskaose pärast Brüssel siiski leevendas riigiabi piiranguid.

Soome valitsus pakkus Finnairile toetust 1,2 miljardi euro ulatuses. SAS samas sai Taanilt ja Rootsilt 1,3 miljardit eurot toetust. Euroopa Liidus on riikidelt toetust saanud teiste hulgas ka väga suured lennufirmad nagu Saksamaa Lufthansa ja Prantsusmaa Air France.

2020. aastal oli Euroopa Liidu lennufirmade puhaskahjum kokku 22,2 miljardit eurot.