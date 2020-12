Valga ja Valka said unikaalse kaht riiki ühendava keskväljaku

Lõppeval aastal möödus juba sajand ajast, mil ajalooline Walki linn jagati mööda Konnoja pooleks nii, et üks osa jäi Eestisse ja teine Lätti. Valga kuuluvuse probleem lisas Eesti ja Läti iseseisvumise aegu parasjagu pingeid ning nüüd on mõlema riigi omavalitsused aastaid nuputanud, kuidas seda eraldatust vähendada.

Äsja valminud kahe linna ühine keskväljak loob kokkupuutevõimalusi oma rahvale ja peaks pakkuma huvi ka turistidele, kui pandeemia ükskord möödas on.

"Arhitektid seisid siin kahe vastuolulise probleemi ees - kuidas taasaühendada poolitatud linnaruum üheks ja samal ajal välja tuua selle koha eripära," rääkis Valga vallaarhitekt Jiri Tintera.

Kui kohustuslikke piiriposte mitte arvestada, on piir linnaruumist kadunud. Nüüd on see jälle tagasi - lipud, piirimajake ja pink, kus ise saab istuda ühes riigis ja kaaslane teises.

Selline kahes riigis asuv ühine linnaruum on ainulaadne terves maailmas ja piiril olekut on siin kogu aeg tunda - kes soovib, võib ühest riigist teise kiikuda.

"Kiik lähtub selgelt Eesti ja Läti külakiikudest, mis olid alati kohad, kus rahvas sai kokku, eriti noored, ja said sõprussuhet luua. Ja me panime selle kiige piiri peale, et saaks korraga kiikuda Eestist Lätti ja jälle tagasi," ütles Tintera.

Piiril asuvad puidust pergolad peidavad piirkonnast pärit Eestis ja Lätis tuntud kultuuriinimeste tsitaate.

"Meil vedas, sest arhitektuurikonkursi võitsid Katalaania arhitektid ja nad tõid Valka oma lõunaeuroopaliku nägemuse linnaruumist - küll kasutades meile omaseid materjale puitu ja tellist. Ja üks neist elementidest, mis nad meile tõid, on just need puidust pergolad ehk istumiskohad, mis pakuvad inimestele nii päikese- kui ka tuulevarju," rääkis Tintera.

Aga teisalt varjavad need pergolad ka eraomandis olevaid vanu kuure.

Linnaruumi muutmine võtab palju aega. Nii jääb loota, et kunagise veinitehase paigas Selveri poodi pidavad ettevõtjad leiavad uue põneva elu muinsuskaitse all olevale tornile. Vana Ramsi veskit taastama ei hakata, küll aga plaanib Valga vald muuta selle ohutuks, et siin saaks ka mõnd pisemat üritust teha.