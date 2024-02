Amet tahab lõpetada Valga linnasüdame muinsuskaitseala ja luua kaitsevööndid

Pole mõtet kaitsta seda, mis enam kaitset ei vaja, ütlevad muinsuskaitseameti töötajad. 2019. aasta uus muinsuskaitseseadus näeb ette, et kõik, mida kaitseme, tuleb üle vaadata. Nii on asjatundjad andnud hinnangu igale muinsuskaitsealale.

Valga puhul selgus ainsa linnana Eestis, et muinsuskaitseala ei vasta riikliku kaitse eeldustele.

"Eks ta juba võeti muinsuskaitsealaks üsna räsitud linnakeskkonnana. Aga oli lootus, et seda struktuuri hakatakse taastama või vähemalt hoitakse seda, mis siin praegugi alles on. Aga ega tegelikult see muinsuskaitseala linna ajaloolisele hoonestusele kaitsvalt mõjunud pole," rääkis muinsuskaitseameti ehituspärandi kaitsekorralduse juht Kaire Tooming.

Valgas ei mõisteta, miks soovib muinsuskaitseamet muudatusi teha pärast seda, kui kaksiklinna Valga-Valka ajaloolise linnasüdame renoveerimine on just suures osas valmis saanud.

Valga vastne vallaarhitekt Angeelika Saaron ütles, et vallavõimu pole muinsuskaitseamet seni aruteludesse kaasanud ja nemad muudatustel mõtet ei näe. Saaroni sõnul ehitustingimused oluliselt leebemaks ei muutu ja investorite puhul senine muinsuskaitseala pigem soosib nende leidmist.

"Valga on aeglasema arenguga linn, siin võtavadki asjad aega. Nüüd, kui see muinsuskaitseala on ligi 30 aastat meil siin olnud, siis alles nüüd hakkame nägema tulemust, kuidas asjad hakkavad paremaks muutuma ja hakkab korda saama linnapilt. Me oleme oma linna ja linna keskust nende tingimustega järjest arendanud," rääkis Saaron.

Täiesti kaitseta siiski Valga linn ei jää.

"Valga on teiste linnadega võrreldes erakordne, sest siin on tervelt 28 ehitismälestist selles suhteliselt väikeses muinsuskaitsealas. Need on kõik edasi riiklikult kaitstavad. Siin tegelikult seda, et tegemist ei oleks väärtusliku ala ja väärtusliku linnasüdamega, me ju öelda ei saa," ütles Tooming.

Eelnõude avalik arutelu on Valgas aprilli algul. Teiste linnade kaitsealasid muudatused ei puuduta.