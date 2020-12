Suri endine ujuja ja ETV saatejuht Mati Eliste

ETV "Reklaamiklubi" saatejuht suri Õhtulehe andmetel oma 80. eluaastal. Juubelit oleks mees tähistanud 26. mail.

"Need naljad, mis "Reklaamiklubist" tulid, olid ikka sellised, et ühel hetkel pahvatas see seltskond naerma, mitte ainult saates, vaid üle Eesti," rääkis 17 aastat saadet juhtinud Eliste neli aastat tagasi "Prillitoosile" antud intervjuus.

Tegemist oli tol ajal Eesti Televisiooni kõige vaadatuma saatega. Rekordiks jäi hetk, mil vaatajad moodustasid 72,5 protsenti kogu Eesti elanikkonnast.