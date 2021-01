Austraalia kohendas põliselanikele mõeldes oma hümni

Austraalia muutis 1. jaanuarist oma hümni, et selles kajastuks põliselanike ajalugu. Muutusid hümni senised sõnad: "oleme noored ja vabad" asemel on nüüd "oleme ühtsed ja vabad".

Peaminister Scott Morrison märkis, et Austraalia võib tänapäeva riigi mõistes olla noor, aga maa ajalugu on niisama iidvana nagu sealsed põlisrahvad.

"Meie hümn räägib meist, sellest, kes me oleme ja kelleks me loodame saada. Me oleme tugev ja elujõuline vaba demokraatia," ütles Morrison.

"Me elame põlisrahvaste iidsel maal; meis on ühendatud rohkem kui kolmesajast rahvusest esivanemad ja keeled. See peaks peegelduma ka meie rahvushümnis ning ma arvan, et need muudatused kannavad seda eesmärki."

Austraalia põlisrahvaste liider Warren Mundine tervitas muudatust.

"Hümni mõte ongi meid kõiki ühendada, nii et kui peaminister sellega mõne nädala eest välja tuli, hakkasin selle peale mõtlema ja mulle meeldis see mõte, et oleme ühes, üks rahvas, et Austraalia on uskumatult suurepärane koht ja see ühendab meid kõiki," ütles Austraalia aborigeenide liider.