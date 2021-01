Lumerõõmud on põhjustanud ka palju traumasid

Aastavahetusel maha sadanud lumi on Põhja-Eestis põhjustanud lisaks rõõmule ka palju valu - kelgumägedel ja suusanõlvadel juhtuvad õnnetused toovad Tallinna Lastehaigla traumapunkti iga päev umbes 25 viga saanud last. Raskematel juhtudel on vaja läinud ka haiglaravi.

Koolivaheaeg, maha sadanud lumi ja piirangud, mis ei lase koroonaohu tõttu sõita välismaale ega minna spaasse, on lapsed kelgumägedele ja liuväljadele kokku kuhjanud - on see ju sisuliselt ainus vaba aja tegevus, mis Tallinnas ja Harjumaal lubatud ja kättesaadav on. See tähendab aga külg külje kõrval mägedel tunglemist, kus pikk liug lõppeb aeg-ajalt ka raskema õnnetusega.

Koroonapiirangud on lastega toimuvate traumade arvu summaarselt vähendanud, nii et Tallinna Lastehaigla traumapunkti tuuakse praegu iga päev umbes 40-45 last. Neist enam kui pooled on aga saanud viga just talverõõme nautides.

Lastehaigla traumatoloog-ortopeedi Lia Kasuki sõnul tuuakse neile iga päev lapsi, kes on viga saanud peamiselt Tallinna lauluväljakul, Nõmme Vanakal, Pirita velodroomil, uisuväljakutel või Harjumaa erinevatel kelgu- ja suusamägedel.

Kasuki sõnul tuleb traumadega lapsi igalt poolt ja palju rohkem kui mullu. Silma on torganud ka traumapunkti pöördumise hilised kellaajad: sageli juhtub õnnetus õhtul kella 20 ja 23 vahel, kui on juba ammu väljas pime. Lapsed põhjendavad pimedas kelgutamist tiheda konkurentsiga, mis valgel ajal mägede külastamist pärsib. Ja muidugi vaimustusega lumistest nõlvadest.

Alates aasta algusest on haiglaravi vajanud 32 traumadega last, kellest 15 vigastused pärinevad just kelgumägedelt ja suusanõlvadelt. Ülejäänute vigastused on olnud kergemad ja pääsenud pärast esmaabi saamist kodusele ravile.

"Lumega seotud kukkumiste korral kelgu- ja suusamäel on sagedasimad peatraumad, sääreluude murrud, käsivarre luumurrud, seljavigastused," selgitas Kasuk.

"Lapsi on kelgumägedel korraga palju, keegi ei ohja nende liikumist, nad on eri vanuses. Näiteks pannakse kahe-kolme-aastane laps kelgule, lükatakse ta mäest alla ja juhtub, et ta sõidab vastu puud või kivi või jääb jalg liu käigus mingi takistuse taha – nii võivad tulla väga rasked sääreluumurrud, neid on olnud mitmeid. Kui lapsed kelgutavad-suusatavad, siis nad ei kanna ju kiivrit – sedasi sõidetakse kokku, teisele otsa, jalad alt ära, ka mitmeid peatraumasid on meil ravil," loetles Kasuk.

Nõmme paigaldas hoiatussildid

Kuna Nõmme Vanaka järsul nõlval on viimasel ajal juhtunud kelgutajatega palju raskeid õnnetusi, otsustas linnaosa paigaldada sinna eelmisel kolmapäeval hoiatussildid, mis juhivad tähelepanu kelgutamise ohtlikkusele seal.

Nõlval varitsevad kelgutajaid nii puujuurikad kui ka kivid, nii et sageli lõppeb pikk, kiire ja konarlik liug purunenud kelguga.

"Üle pika aja maha sadanud lumi on mäenõlvadel kelgutajate ja suusatajate ohutunnet tublisti vähendanud. Aasta esimese kuue päevaga on Nõmme päästekomando koostöös kiirabiga mäenõlvalt ATV-kanderaamil ära toonud neli kannatanut," rääkis Nõmme linnaosa vanem Grete Šillis keelumärkide paigladamise tinginud juhtumitest.

"Teine ohufaktor on õhtune aeg, kui õues läheb pimedaks," hoiatas päästeameti päästetööde ekspert Ivar Frantsuzov. "Inimesed ei oska hinnata hämaruses enda ja teiste kelgutajate vahemaad ja kiiruseid, sellises situatsioonis on kokkupõrkeid keerukas vältida."

Nõmme Vanakal kelgutades sai üks naine 3. jaanuaril selgroopõrutuse, 4. jaanuaril põrkasid mäeveerul omavahel kokku kaks suusatajat ja 6. jaanuaril sai taas viga kelgutaja.

"Pealtnäha üsna põgus kokkupõrge kelguga võib lõppeda käeluumurru või peapõrutusega," hoiatas Frantsuzov.

Šillis pani üksiti südamele, et järsul nõlval suusatades ja kelgutades tuleb kindlasti kanda kiivrit.