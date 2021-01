Roomas nõudsid õpilased koolide taasavamist

Itaalias taasavati õpe koolimajades pärast kuut kuud septembri keskel, kuid koroonaviirusesse nakatumiste arvu kasvu tõttu pidid kogu riigi koolid kuu aja pärast uuesti järk-järgult kontaktõppest loobuma, vahendas Reuters.

"Kool on ülitähtis. Me palume ohutut kontakttegevuste juurde naasmist," ütles õpilane Emanuele Santori Colosseumi lähistel asuva koolimaja juures protestil.

"Tõsi, et me oleme noored, kuid tõsi on ka see, et meie oleme järgmised valijad, töölised ning tuleviku kodanikud," lisas Ilaria Rinattieri.

Eelmisel nädalal teatas keskvalitsus, et 11. jaanuarist võivad keskkoolid alustada õpet 50-protsendilise täituvusega klassides, kuid vaid nelja regiooni koolid on taasavatud. Enamik regionaalvalitsustest leiab, et koolide avamiseks on liiga vara ning andsid korralduse lükata koolimajja naasmine mitme nädala võrra edasi.

Itaalias on regionaalsetel juhtidel palju võimu ning nad saavad teatud küsimustes, sealhulgas hariduses, keskvalitsuse korraldused ümber pöörata.

"Ma olen teinud kõik, mis minu võimuses. Koolid on valmis uuesti alustama, kuid regioonid saavad otsustada, kas need taasavada või mitte," ütles haridusminister Lucia Azzolina Itaalia rahvuringhäälingule RAI. "Distantsõpe ei toimi enam," lisas ta.

Itaalia on esimene lääneriik, mida koroonaviirus kevadel tabas. Riigis on alates veebruarist tuvastatud 78 700 koroonaviirusega seotud surmajuhtumit.

Pärast jõulupühi naasis Itaalia kolmeastmelise süsteemi juurde, mis võimaldab erinevates regioonides olenevalt nakatumistasemest kehtestada erinevaid meetmeid koroonaviiruse leviku tõkestamiseks.