Koroona tõttu suletud kinode majandusseis on raske ning Apollo Grupis on käimas töötajate koondamised. Forum Cinemas loodab riigi abile ja seni veel koondamisi ette pole võtnud, küll on aga kärpeid vähehaaval viidud läbi kogu aasta jooksul.

Apollo kinos Ülemiste kaubanduskeskuses valitseb nukker vaikus nagu teisteski Tallinna kinodes. Avatud on väikekinod Saaremaal ja Pärnus ning kaks kino Tartus. Eeskätt Tallinna kinodes on alanud ka koondamised.

"Nii mõnegi üksuse puhul on tegu kollektiivse koondamisega ja numbrid on ikka kümnetes, keda peame koondama," rääkis Apollo Groupi juhatuse esimees Mauri Dorbek.

Kogu Apollo Grupi peale on Baltikumis koondatavate arv suurusjärgus 60 kuni 80 inimest. Enamik sellest langeb Eesti arvele, kus ettevõtte tegevus on kõige laiaulatuslikum.

"Väga suur osa, kuna kino on suur tükk meie ärist, siis hinanguliselt arvan, et kuskil 40 inimest kokku on kino poole pealt. Piisavalt palju, arvestades, palju kinos üldse inimesi oli," sõnas Dorbek.

Nukker on olukord ka Forum Cinemas kinoketis, mille tulust 80 protsenti annab Coca Cola Plaza Tallinnas. Selle jõude seismist Tartu ja Viljandi kinod ei kompenseeri. Forum Cinemas esialgu suuri koondamisi alustanud ei ole.

"Me väga loodame ikagi riigi toele ja neile meetmetele, mida riik välja pakkunud. Olen aru saanud, et jaanuaris algab avalduste vastuvõtmine toetuste saamiseks. Me kindflasti anname oma avalduse sisse ja loodame, et toetust saame, et me ei peaks koondama, sest tahame olla valmis, et kui kinod saab avada, siis me oleme mehitatud ja valmis jälle külalisi vastu võtma," rääkis Forum Cinemas Baltikumi tegevjuht Kristjan Kongo.

Kulude optimeerimisega on kett tegelenud Kongo sõnul juba terve aasta. Paraku ei paista kinode seis kuigi roosiline ka siis, kui uksed lubatakse taas avada.

"Kõige suurem risk, mis meie tulusid mõjutab, on see, et isegi kui kinod on avatud, siis kust me filme saame, et oleks piisavalt huvitav repertuaar, lai valik erinevatele kliendi gruppidele," rääkis Kongo.

"Kinoäri on selline, et ta ei taastu sellest hetkest, kui valitsus ütleb, et nüüd võite uksed lahti teha. Siin on lepingud filmitootjatega, siin on inimeste üldine käitumismudel, millal inimene jälle valmis liikuma. See kõik võtab aega natuke," märksi Dorbek.