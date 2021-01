Eesti Tervise Fondi hinnangul pani lõppenud aasta tervishoiusüsteemi toimimise tõsiselt proovile, seetõttu valiti 2020. aasta arstiks tohter, kes töötab iga päev raskete koroonahaigetega ning tänu kelle teadmistele ja töökusele on päästetud inimelusid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Alice Lill lõpetas Tartu ülikooli raviosakonna 1995. aastal. Kuni 2012. aastani töötas ta vanemarstina PERH-i sisehaiguste osakonnas.

Viimased kaheksa aastat on Lill töötanud ITK sisehaiguste osakonnas.

"Ma väga loodan, et Eesti inimesed soostuvad võtma vastu selle kiirest teadusmaailmast tulnud kingituse - vaktsiini. Et Eesti inimese vaktsineerimissoostumus oleks kindlasti selline, mis võimaldab meil lähiaastatel hakata kuidagimoodi normaalsemalt elama ja kindlasti ma loodan väga, et meditsiinitöötajate seas oleks see vaktsineerimine tõesti vähemalt 90 protsendi ringis. See on ülioluline!," rääkis Lill.