Agris Peedu: Priske sai vaktsiini psühhiaatriakliinikus jääkdoosist

Peedu selgitas, et eelmisel aastal hakati haiglas vaktsineerimiskava koostama ning esmatähtis oli Covid-üksuste töötajatele vaktsiini tegemine. Sealt laiendati vaktsiinisaajateks ka teised haiglatöötajad.

Ta selgitas, et ka tema on vaktsineeritud ning haiglas oleks raske töötada ilma vaktsiinita. Priske sai aga Peedu sõnul vaktsiini psühhiaatriakliinikus, kus on korraga tööl vähe inimesi ning üks doos oli üle jäänud.

"Meie peamine eesmärk on olnud tagada seda, et me ei peaks tulema välja meediasse infoga, et meil on mõni doos kaduma läinud," selgitas esimees. Ta lisas, et rangete säilitamistingimuste tõttu ei saa vaktsiiniviaali pärast avamist enam külmkappi tagasi panna ja kõik doosid tuleb koheselt ära kasutada.

Ta ütles, et Pfizeri vaktsiini puhul on tingimused leebemad kui Moderna vaktsiinil. "Ühes mõttes natuke hea, et seda (Moderna vaktstiini) on Eestisse vähe tulnud," ütles ta ja selgitas, et rangemad tingimused tekitavad rohkem pinget ja probleeme.

Peedu sõnul on praegu vaktsineeritud ca 81 protsenti arstidest ning pool õdedest ja hooldajatest.

"Ei saa salata seda, et kui meie tavatöö ikkagi haiglas toimub eesti keeles, siis oleme pidanud Covid-vaktsineerimise promotööd tegema väga palju ka vene keeles," ütles Peedu.

Ta sõnas, et paljud vene keelt emakeelena rääkivad töötajad elavad teises inforuumis ning nendele vaktsineerimise teavitustöö on võtnud rohkem aega ja ressursse. Näiteks on palju materjale tulnud tõlkida vene keelde, lisas Peedu.

"Loomulikult haigla juhina ma väga sooviksin et see (vaktsineerimine) oleks kohustuslik," ütles ta ja lisas, et juriidiliselt sellist sundlust olla ei saa.

Peedu selgitas, et osa vaktsiine jääb üle just seetõttu, et haiglatöötajad registreerivad end vaktsineerima, kuid ei tule selleks ajaks kohale. Siis tuleb aga haigla pealt kiiresti leida teine inimene, kellele jääkdoos anda.