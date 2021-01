Ahhaa keskus pani teadlaste uuritud maskid koos tulemustega näitusele

Näitusel on rohkem 130 maski, mille Eestimaa inimesed möödunud sügisel Tartu ülikooli teadlastele uurimiseks saatsid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tehtud katses selgitati välja, millised neist maskidest on kõige parema filtreerimisvõimega ja läbi milliste maskide on kõige parem hingata.

Pealtnäha võivad need nüüdseks näituseeksponaatideks saanud maskid küll väga sarnased olla, kuid uurimistulemused näitasid, et maskide omadused varieeruvad seinast seina.

"Töötulemused said ka möödunud aasta lõpus avalikuks, aga nad on ühe suure andmetabeli kujul. Ahhaana me teame, et mitte kõigil ei ole üks suur Exceli tabel arusaadav vorm informatsiooni saamiseks ja sellepärast tuligi mõte, et paneks need maskid, mida testiti, väljanäitusele," selgitas Ahhaa teaduskeskuse juht Andres Juur.

Maske uurinud Tartu ülikooli keskkonnafüüsika professori Heikki Junnineni sõnul on näitus hea võimalus uuringu tulemustega tutvuda ja ka iseendale selle põhjal kõige tõhusam mask välja valida. Samas nendib ta, et pärast uuringu lõppemist on olukord maskiturul omajagu muutunud.

"Kui ka ettevõtted nägid, et maske on erinevaid ja neid saab teha ja saab häid teha, siis pärast kampaaniat meile saadetud maskide kvaliteet on järjest hakanud kasvama. Järjest rohkem on tulnud kontakte ettevõtetega, kes tahavad paremaid maske teha, saadavad erinevaid prototüüpe, nii et see käivitas maskide arendustöö," rääkis Junninen.

Näitusel on nii ühekordseid, korduvkasutatavaid kui ka isetehtud maske.

"Meil on välja pandud karukeste peale kümme koloriitsemat näidet teadlaste endi valikul ja ülejäänud on suhteliselt suvalises järjekorras. Kõigil on juures väikene infokillukene, kui hästi need maskid toimivad. Ja kui on teada, kes neid maale toob või kes neid müüb, siis ka see info on maski küljes olemas," rääkis Juur.

Maskinäitus jääb Ahhaas avatuks vähemalt mai lõpuni.