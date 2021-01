PERH kahtlustab, et vedaja viib meditsiinijäätmed valesse kohta

Põhja-Eesti regionaalhaigla (PERH) kahtlustab, et Eesti Keskkonnateenused ei järgi lepingutingimusi meditsiinijäätmete erikäitlemise tingimuste täitmisel. Eesti Keskkonnateenused kinnitas "Aktuaalsele kaamerale", et järgib ohutusnõudeid, kuid algatab kahtlusest lähtudes oma uurimise.

PERH kahtlustab, et osa nende jäätmeid ei jõua paika, mis on sätestatud lepingus jäätmekäitlemisfirmaga. Ametlikult regionaalhaiglal pretensioone pole, ka politseile avaldust esitatud pole, kuid on konsulteeritud, ütles PERH-i juht Agris Peedu. PERH-i kahtlus põhineb neile saabunud vihjel.

PERH-il on mitmeid jäätmekäitlejaid. Haiglad asuvad lisaks Tallinnale Raplas, Haapsalus ja Hiiumaal. Nädalas tekib kümneid tonne jäätmeid, mida sorteeritakse kohapeal kümnesse eri liiki. On nii kehaosi, mida hoitakse külmas, kui olmejäätmeid, mis võivad olla kokku puutunud nakkusega. Neid tuleb erikäidelda.

"Juhul kui neid jäätmeid käideldakse valesti, siis see tähendab ka seda, et need töötajad, kes neid jäätmeid käitlevad, on ka kindlasti riskirühmas, et saada nakkus," ütles Agris Peedu.

Eesti Keskkonnateenuste juht Argo Luude ütles, et nakkusohtlikud jäätmed toimetatakse haiglast kinnistes konteinerites ettevõtte käitlemiskohta ja lõpuks põletamiskohta Tartus.

"Neid viiakse külmautodega, nagu seadus nõuab. Ükski jäätmekäitlustöötaja ei pea tundma seda muret, et meie käest on jõudnud nakkusohtlikud jäätmed kuhugi. Kui te ütlete, et kas te oleks valmis pea paku peale panema, siis seda öelda ma ei saa. Selge, et kui niisugused kahtlustused on üleval, siis me viime läbi omapoolse uurimise," lausus Luude.

Keskkonnateenustel on plaanis kohtumine PERH-i juhtkonnaga, ütles Luude. Siis arutatakse ka tekkinud kahtlusi.