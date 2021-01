Ööpäevaga lisandus 603 koroonapositiivset, suri viis inimest

Suri viis koroonaviirusega nakatunud inimest. Kokku on Eestis alates pandeemia algusest surnud 349 inimest.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 302 inimesel. Neist omakorda Tallinnas 235.

Pärnumaale lisandus 92, Ida-Virumaale 86, Tartumaale 43, Valgamaale 14 ja Võrumaale 10 nakatunut.

Lääne-Virumaale tuli juurde üheksa, Põlvamaale seitse, Viljandimaale kuus, Jõgevamaale viis, Rapla- ja Hiiumaale kolm, Järvamaale kaks, Lääne- ja Saaremaale üks nakatunu.

19 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Haiglaravil on 406 patsienti, mida on 15 võrra vähem kui ööpäev varem. Juhitaval hingamisel on 28 ja intensiivravil 46 patsienti. Ööpäev varem olid need arvud 25 ja 44.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 594,22 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 11,8 protsenti.

Vaktsineerimisi on kokku tehtud 20 478 ehk ööpäevaga tehti 1163 vaktsineerimist. Esimese kaitsesüsti on saanud 19 637 ja kaks kaitsesüsti 841 inimest.