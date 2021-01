Ööpäevaga lisandus 669 positiivset testitulemust, suri viis inimest

Ööpäevaga suri viis inimest. Kokku on koroonaviirusega Eestis surnud 354 inimest.

Rahvastikuregistri andmetel laekus kõige enam ehk 293 positiivset testitulemust Harjumaale, neist omakorda tuli Tallinnasse juurde 241 testi.

Ida-Virumaale lisandus 117, Tartumaale 62, Pärnumaale 49, Valgamaale 28, Võrumaale 20 ja Raplamaale 15 uut positiivset testitulemust. Järvamaale lisandus 14, Viljandi ja Jõgevamaale 13, Lääne-Virumaale kümme, Põlvamaale üheksa, Läänemaale kuus, Saaremaale neli ja Hiiumaale üks uus nakkusjuht.

15 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Haiglaravil on 401 patsienti, mida on viie võrra vähem kui ööpäev varem. Juhitaval hingamisel on 31 (päev varem 28) ja intensiivravil 45 (päev varem 46) patsienti.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 561,64 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 11,5 protsenti.

Ööpäevaga sai vaktsiini 1507 inimest ehk 21. jaanuari seisuga on Eestis vaktsiini saanud 21 985 inimest. Mõlemad vaktsiinisüstid on saanud 1484 inimest.