"Jõudsime koalitsioonikõnelustelt ära oodata ka selle osa, mis muudab radikaalselt kurssi võrreldes meie valitsusega. Selleks on mõistagi energia ja kliimapoliitika," kirjutas Helme kommentaariks kolmapäeval avaldatud uue koalitsiooni seisukohtadele. "Lühidalt kokkuvõttes võiks öelda, et uue valitsuse energiapoliitikaks on: elekter läheb kallimaks, aga selle eest pole teda alati saada!"

Mida tähendab fossiilkütusest loobumine, küsis Helme. "Meil ainult ühte sorti fossiili Eestis töödeldakse, see on põlevkivi. Sisuliselt öeldakse, et asume põlevkivitööstust välja suretama."

"Üks minu olulisi saavutusi rahandusministrina oli uue õlitehase rajamine Ida-Virumaale. Seda juba ehitatakse ja seda tagasi pöörata pole võimalik, kui ei soovita just 100 miljonit eurot lihtsalt korstnasse kirjutada. Õlitööstus vedas ka sel aastal Eesti eksporti ning oli tulus. Põlevkiviõli on kordades vähem CO2 heitmega, kui põlevkivielekter. See on väga mõistlik ja kasulik üleminek!" lisas Helme.

Helme meenutab, et andis rahandusministrina Eesti Energia üldkoosoleku rollis korralduse hoida reservis kahte katelt, "tänu millele säilis umbes 1000 töökohta ja ei jäänud Eesti pimedaks, kui eelmisel suvel langesid korraga välja nii Soome- kui Läti-suunalised ühendused".

"Tänu sellele saame praegu tarbida oma elektrit, mitte ei osta sisse, oleme energiasõltumatud," märkis Helme. "Uus valitsus teeb kõiges selles kannapöörde."

"Huvitav, mida kavatseb Keskerakond oma valijatele Virumaal öelda, et neilt veel hääli saada? Lasime teid üle homoküsimuses, lasime teid üle ukraina odavtööjõu küsimuses, lasime teid üle teie töökohtade küsimuses, kõik selle nimel, et rahvas ei saaks referendumil hääletada perekonna teemal, aga selle eest aitasime võimule Reformierakonna, kes, mäletate, viis teie sõduri kuju suure kisaga ära!" kirjutas Helme. "Uus valitsus paistab tahtvat Ida-Virumaast teha mingit isevärki sotsiaalset katsepolügooni, kus on kahte sorti inimesi. Need, kes jagavad sotsiaalabi ja eurotoetusi ja need, kes sitsivad. Mis te arvate, kumbad on keskerakondlased ja kumbad on nende sealsed valijad?"

"Meie plaan oli võimaldada inimestel omaenda tööga väärikalt end ära elatada. See ongi vahe meie ja nende valitsuse vahel," lõpetas Helme.

Uus koalitsioon lõpetab investeeringud fossiilkütuse projektidesse

Et täita Euroopa Liidu ja Eesti võetud ambitsioonikaid kliimaeesmärke, on muu hulgas vaja kõrvaldada takistused meretuuleparkide rajamise teelt, ütles peaministrikandidaat Kaja Kallas (Reformierakond) pärast teisipäeval peetud koalitsioonikõnelusi.

Kallase sõnul lepiti energeetika valdkonnas kokku, et kiirendatakse taastuvenergiale üleminekut ning lõpetatakse fossiilkütustel põhinevate projektide toetamine. Et taastuvenergia osakaal suureneks energiatootmises, on Eestis vaja rajada meretuuleparke, märkis ta.

Koalitsioonileppes on erilise tähelepanu all ka Ida-Virumaa üleminek põlevkivikeskselt tööstuselt uuele tööstusele. Kallase sõnul peab seal tekitama uue sotsiaalmajandusliku mudeli. "Inimesed, kes seal on, on väga spetsiifiliste oskustega ja väga töökad. Sinna peab tekkima uus tööstus, mis vajab samalaadsete oskustega inimesi," ütles Kallas.

Mis saab Eesti Energia põlevkiviõlitehasest, pole praegu veel selge. Keskerakonna pealäbirääkija Mailis Reps ütles, et juba eraldatud 126 miljonit euro tagasikeeramise osas ei olnud võimalik otsust teha.