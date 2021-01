Leedus suri ööpäevaga 30 ja Lätis 21 koroonaviirusega inimest

Lätis tehti ööpäeva jooksul 10 598 koroonatesti, millest 910 ostus positiivseks. Ööpäevaga suri 21 inimest.

Raiglaravil on 1047 inimest, kellest 103 seisund on raske. Riigis on kokku tuvastatud 60 496 koroonajuhtumit ja viirusega on surnud 1097 inimest.

Leedus tuvastati viimase 24 tunni jooksul 1001 koroonajuhtumit, viirusega suri 30 inimest. Haiglaravi vajab üle 1400 inimese.

Leedus on pandeemia algusest registreeritud 175 851 koroonajuhtumit ja viirusega on surnud 2628 inimest.

Soomes tuli ööpäevaga juurde 419 positiivset koroonatesti. Nakatumisnäitaja hakkas detsembri keskel riigis langema, kuid nüüd on see vaikselt hakanud tõusma.

Kokku on riigis tuvastatud 42 334 koroonajuhtumit ning surnud on 644 inimest.