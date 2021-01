Teiste seas tantsiti moodsa kuue saanud kaerajaani Narvas Kreeholmis ning linnuse hoovis. Lisaks löödi tantsu Kohtla-Järvel, Sillamäel, Kohtla-Nõmmel, Valastel jm.

Tantsukollaaži eestvedaja on Kohtla-Järve tantsustuudio Viis Tähte, kelle juht Ainikki Seppar ütles: "Noored vajavad koroonasuletusest välja raputamist. 2018. aasta suvel tehtud "Seiklusmaa tantsib 1" oli nii äge kogemus, et kui tuli EAS-i uus Kaerajaani aktsioon, siis otsustasime liituda."



Tantsuga toonitati ka Ida-Virumaa turistidele taasavamise loosungit "Siin on turvaline", mida kasutavad ettevõtted kinnitavad, et järgivad kõiki riigis kehtestatud ettekirjutusi, ütles Ida-Viru turismikoordinaatori Kadri Jalonen.