Ida-Virumaa turismiklaster soovib taastada külaliste usaldust, jagades valitsuse ja terviseameti maksimumnõudeid täitvatele asutustele turvamärgiseid. Tähelepanu juhitakse ka sellele, et maakond on suur ja eripalgeline ning suurlinnades olevatest koroonakolletest on maakohad jäänud tavaliselt puutumata, rääkisid "Terevisiooni" uudised.

Ühe esimesena sai märgise "Siin on turvaline" Mäetaguse mõisahotell. Hotelli perenaine Terje Rattur toonitas, et rangete koroonaviiruse ohjeldamise meetmete kasutuselevõtuga, sealhulgas maski kandmise nõudega pea kõikjal, välja arvatud näiteks süües ja ujudes, on nende hotelli külastajad nõustunud suurema vastupunnimiseta.

Terje Rattur lisas, et turistide usaldust tahetakse võita ka selgitustega, et Ida-Virumaa on suur ja nii asuvad paljud majutusasutused Ida-Virumaa koroonapesadest kaugel. "Koroonapiirangute tõttu on saanud asutused majandusliku kahju, kuid kogu Ida-Virumaa on saanud ka mainekahju. Kuid arvestada tuleb sellega, et Ida-Vrumaa on suur ning lisaks sellele on paljud koroonapuhangud olnud hoopis kinnistes asutustes (koroonapesad on olnud näiteks Viru Vanglas, 1. jalaväebrigaadi Jõhvi sõjaväelinnakus, Kuremäe kloostris - toim). Näiteks meie hotell asub äärealal, kus koroonapuhanguid ei ole," sõnas Ratttur.

Ida-Virumaa turismikoordinaator Kadri Jalonen toonitas, et märgise "Siin on turvaline" kasutajad võtavad sellega endale ka vastutuse. "Märgise võtjad on enda jaoks kõik nõuded põhjalikult läbi mõelnud ja nad julgevad seda ka teistele näidata," ütles Jalonen.

Kokku tegutseb Ida-Virumaal turismisektoris paarsada asutust, 60 neist on turismiklastri liikmed.