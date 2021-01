Viimsepäeva kella osutid jäävad 100 sekundi kaugusele keskööst

Viimsepäeva kell, sümboolne osutitega kell, mis näitab kujundlikult, kui palju on jäänud aega inimkonnale saatusliku katastroofini, on sel aastal koroonaviiruse pandeemia, tuumasõjaohu ja kliima soojenemise tõttu vaid 100 sekundi kaugusel südaööst.

"Viimsepäeva kella osutid jäävad ka sel aastal 100 sekundi kaugusele südaööst, kõige lähemal üldse," ütles avalduses Rachel Bronson, teadusajakirja Bulletin of the Atomic Scientists president.

"Tappev ja hirmutav COVID-19 pandeemia on nagu ajalooline "äratuskell", elav näide sellest, et riikide valitsused ja rahvusvahelised organisatsioonid pole valmis haldama tõepoolest tsivilisatsioonide hingekellaks olevaid ohte tuumapommidest kliimasoojenemiseni," lausus Bronson.

Otsuse kella osutite paigutuse kohta teevad 1945. aastal asutatud teadusajakirja Bulletin of the Atomic Scientists toimetuse liikmed, kelle seas on 13 Nobeli preemia laureaati. Ajakirja asutasid Albert Einstein ja Chicago ülikooli teadlased, kes aitasid välja töötada maailma esimesi tuumarelvi.

Kell loodi aastal 1947 ning mullu jaanuaris liigutati selle osutid 100 sekundi kaugusele südaööst, mis on kella ajaloos kõige lühem aeg keskööni.

Algselt olid kellaosutid seitsme minuti kaugusel keskööst ning kõige kaugemal südaööst olid kellaosutid aastal 1991, mil pärast külma sõja lõppu viidi need 17 minuti kaugusele.

Endine California kuberner ja ajakirja tegevjuht Jerry Brown ütles, et on "aeg hävitada tuumarelvad, mitte neid juurde luua".

"Sama asi kliimamuutustega, USA, Hiina ja teised suurriigid peavad hakkama tõsiselt suhtuma süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamisse ja kohe," lausus Brown.

Massachusettsi tehnoloogiainstituudi (MIT) keskkonnauuringute professor Susan Solomon lausus, et "pandeemiaga seotud majanduslangus vähendas ajutiselt kliimasoojenemist põhjustava süsinikdioksiidi heitkoguseid".

"Kuid käesoleval kümnendil peab fossiilsete kütuste kasutamine järsult vähenema, juhul kui soovitakse vältida kliimamuutuste kõige hullemaid mõjusid," lausus Solomon.

Libeeria endine president Ellen Johnson Sirleaf märkis, et COVID-19 pandeemia "on kohutav hoiatus enesega rahulolu eest inimelu ähvardavate üleilmsete ohtude keskel".

"Vaid kollektiivse tegevuse ja vastutustundliku juhtimise kaudu saame tagada tulevastele põlvkondadele rahuliku ja elamisväärse planeedi," ütles ta.

Ajakirja toimetuse liikmed soovitavad, et USA ja Venemaa uuendaks oma START tuumarelvastuse piiramise leppe kehtivust ning et USA naaseks Iraani tuumaleppesse.

Lisaks kutsuti valitsusi, tehnoloogiahiidusid ning ajakirjandusorganisatsioone tegema koostööd, et leida "praktilisi ja eetilise viise, võitlemaks internetis levitava vale ja eksitava info levitamise vastu".