USA kõrge sõjaväelane: tuumasõda Venemaa või Hiinaga on reaalne võimalus

"Viimase kahe aastakümne jooksul on Moskva ja Peking vastustanud rahvusvahelisi tavasid viisil, mida pole nähtud pärast külma sõja haripunkti," ütles USA tuumalöögivõimekuse ja raketikaitse eest vastutav admiral Charles Richard.

"On reaalne võimalus, et piirkondlik kriis Venemaa või Hiinaga võib kiiresti laieneda tuumarelvadega seotud konfliktiks. Seda eriti juhul, kui Hiina või Venemaa tajuvad, et tavarelvastusega kaasnev kaotus ähvardab režiimi püsimajäämist. Nõukogude Liidu lagunemisest alates ei ole me pidanud kaaluma otsest relvastatud konflikti tuumariigiga. Paraku ei paku praegune keskkond meile enam seda luksust," lisas Richard.

Richardi sõnavõtt tuli pärast seda, kui USA demokraatliku partei vasakpoolne tiib nõudis USA sõjaliste investeeringute vähendamist ja raha ümberjaotamist siseriiklikult olulisemate asjade jaoks.

USA senati eelarvekomisjoni juhtiv Bernie Sanders on nõudnud sõjaliste kulutuste 10-protsendilist vähendamist.

"Meie kaitsekulutuste ja ameeriklasi tegelikult ähvardavate ohtude vaheline lõhe pole kunagi olnud laiem. Ammu on aeg järele mõelda ja keskenduda sellele, kuidas me kulutame raha selle riigi kaitsmiseks," ütles demokraatliku partei vasaktiiva esindaja senaator Elizabeth Warren.

USA president Joe Biden on andnud märku, et soovib rohkem kasutada diplomaatilisi vahendeid kui tema eelkäija.

USA uus kaitseminister Antony Blinken teatas kolmapäeval, et USA ja Venemaa pikendasid NEW START lepingut. Trumpi administratsioon oli varem nimetanud lepingut "sügavalt puudulikuks".

Pentagonis käib samuti uue USA kaitseministri Lloyd Austini juhtimisel Trumpile ustavate töötajate väljavahetamine.

Trumpi ajal kasvas USA kaitse eelarve peaaegu 15 protsenti.

USA kulutab igal aastal sõjaväele rohkem raha, kui järgmised kümme riiki kokku.