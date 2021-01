Alates 17. jaanuarist said esimesed inimesed Eestis teise vaktsiinidoosi. Terviseameti lehel olevates avaandmetes ja terviseameti koroonakaardil tekitas see ajutiselt olukorra, kus teise vaktsiinidoosi saanute ravikuur oli samaaegselt nii pooleli kui ka lõpetatud, mis paisutas näiliselt vaktsineeritute arvu.

Nii nähtus 18. jaanuaril terviseameti lehel, et vaktsineerimiskuur oli "pooleli" 18 209 inimesel ja "lõpetatud" 66 inimesel. Avaandmetes vastavad samadele mõistetele "InProgress" ja "Completed". Need kaks arvu kokku liites oli Eestis pealtnäha vaktsineeritud 18 275 inimest. Saadud tulemust kasutasime järgnenud päevadel paremveerus oleval graafikul.

Tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse kommunikatsioonijuht Karilin Engelbrecht selgitas hiljuti, et alates 17. jaanuarist kajastati kommunikatsioonis kokku manustatud vaktsiinidooside arvu vaktsineeritud inimeste arvuna. Esimese doosi saanud inimestele lisandusid 1. ja 2. doosi saanud inimesed. See oli aga eksitav. Esimeste vaktsineerimiste arv on paistnud kahe doosiga vaktsineeritute arvelt tegelikust suurem.

Vaktsiinidoose polnud võimalik eristada kasutatud tehnilise lahenduse tõttu. Sisulises mõttes ei loetud InProgress ehk pooleli vaktsineerimiskuure pärast teise süsti saamist lõpetatuks. Staatuses Completed olevaid ehk mõlemad tarvilikud süstid kättesaanud vaktsineerituid loeti seetõttu topelt.

Veebruarist alates jäävad InProgress staatusesse need vaktsineerimised, mis on 2. doosi ootel. Seega ei pea avaandmete kasutajad oma rakendustes otseselt midagi muutma. Kui Eestisse jõuavad vaktsiinid, mille puhul piisab imuunsuse tekitamiseks ühest süstist, on nende staatus kohe Completed.

Muutsime vastavalt saadud infole vaktsineeritute arvu kajastamist alates 27. jaanuarist. Analoogset muudatust võib näha ka terviseameti kodulehel: "Vaktsineerimiskuur pooleli"-st on saanud "Vähemalt üks kord vaktsineeritud". Lähtume Eestis vaktsineeritud inimeste arvu kajastamisel edaspidi sellest näitajast.