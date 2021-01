Viimastel päevadel on olnud meedias juttu nn eliitvaktsineeritutest, kes on saanud koroonavaktsiini väljaspool vaktsineerimiskavas ette nähtud järjekorda. Samas on viimastel nädalatel nakatunud koroonaviirusesse mitmed poliitikud.

"Ringvaade" küsis Irja Lutsarilt, kas strateegilistel ametikohtadel töötavad inimesed võiksid tema hinnangul saada koroonaviiruse vaktsiini eelisjärjekorras sarnaselt näiteks meditsiinitöötajatega

Lutsari sõnul ei ole teadusnõukoda seda veel arutanud, sest tegemist on pigem strateegilise probleemiga. Tema isiklik arvamus on aga see, et kõrged poliitikud võiks olla vaktsineeritud.

"Minu käest on seda küsitud valitsuses ja on küsitud presidendi kohta ja minu isiklik arvamus on, et jah, meie strateegilistel töökohtadel töötavad inimesed peaksid olema vaktsineeritud," ütles ta.

Lutsari sõnul on poliitikute vaktsineerimine aga vaktsineerimiskava otsus ning seda tehes ei mõeldud nii tõsiselt ette. "Aga nüüd sellele mõeldes, siis jah, ilmselt peaks see olema vaktsineerimiskava sees, et nii kõrgel tasemel strateegilised töökohad nagu president, peaminister, võtmeministrid peaksid olema ka eelisjärjekorras vaktsineeritud," rääkis ta.

Lutsari sõnul on selle taga kaks põhjendust.

"Üks on see - ja ma ka ise väga toetasin seda -, et valitsus ei saa töötada ainult Zoomi teel ja kõiki asju siin maailmas ei saa Zoomi teel ajada. Võivad tulla väga kiired minekud, nii presidendil, peaministril kui ka võtmeministritel tuleb minna Euroopasse, aga koosolek on väga ebaproduktiivne, kui kümme inimest on laua taga ja üks inimene on eneseisolatsioonis kuskil Euroopa nurgas," selgitas professor.

"Teine põhjus on see, et inimesed ju küsivad. Minu käest, enne kui vaktsiini veel ei olnud, korduvalt küsiti, kas teie ennast vaktsineerite. Olen alati vastanud, et jah, mina vaktsineerin ennast. Panen vaktsiini kasud ja kahjud paberile, aga kasud kindlasti kaaluvad üle, nii et mina olen ka vaktsineeritud," rääkis ta.

Lutsar selgitas, et tema sai samamoodi vaktsiini nn lisadoosi juba eelmise aasta lõpus, kui perearst seda talle pakkus.