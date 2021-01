Lätis tuvastati ööpäevaga 785 uut koroonaviirusse nakatumist

Kokku on Lätis tuvastatud 65 708 koroonaviirusse nakatumist, surnud on 1180 nakatunut ehk 1,8 protsenti kõigist tuvastatud juhtudest.

Viimase ööpäeva jooksul tehti Lätis 9960 koroonatesti, millest positiivseid oli 7,9 protsenti.

Ööpäevaga surnud nakatunutest oli üks 50-55-aastane, kaks 60-70-aastased, neli 70-80-aastased, neli 80-90-aastased ja kolm 90-95-aastased.

Viimase kahe nädala jooksul on Lätis tuvastatud 10 611 koroonaviirusse nakatumist, nakatumus 100 000 inimese kohta on 556,2.

Viimase ööpäevaga hospitaliseeriti Lätis 114 koroonaviirusse nakatunut, kokku vajab haiglaravi 1032 Covid-19 patsienti ehk 26 võrra vähem kui eelmisel ööpäeval, teatas Läti terviseamet laupäeval.

Haiglaravi vajavatest Covid-19 patsientidest on 918 mõõdukalt raskes seisundis, raskes seisundis haigeid on 114, mis on seni kõrgeim näitaja.

Soomes tuvastati 469 koroonaviirusse nakatumist

Viimase ööpäevaga tuvastati Soomes 469 inimese nakatumine koroonaviirusse, teatas terviseamet laupäeval.

Viimase kahe nädala jooksul on Soomes nakatunud koroonaviirusse 1273 inimest rohkem kui eelmisel kahenädalasel perioodil. Kahe nädala nakatumus 100 000 inimese kohta on Soomes praegu 81,9.

Alates pandeemia algusest on Soomes tuvastatud 44 871 koroonaviirusse nakatumist.