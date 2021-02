Läti Televisioon: koostamisel on plaanid kaupluste taasavamiseks

De Facto sõnul ei hõlma Läti majandusministeeriumi ettepanekud mitte ainult jaemüügisektori laiemat avamist, vaid ka juuksurite ja kosmeetikute pakutavate teenuste taasavamist.

"Majandusministeeriumi ettepanekud esitatakse tõenäoliselt sel nädalal valitsuskabinetti arutamiseks, kuid neid ei viida ellu enne, kui koroonaviiruse epideemia olukord on paranenud," teatas De Facto esmaspäeval.

Läti majandusministeeriumi eelnõude kohaselt peavad kauplused pakkuma külastaja kohta vähemalt 25 ruutmeetrit pinda. See tähendab, et paljud väiksemad kauplused saavad korraga mahutada ainult üht inimest. Suuremad kauplused peavad looma külastajate jälgimise süsteemi ning samuti määrama vastutava isiku, kes peab kogu aeg jälgima külastajate arvu.

"Me tahame, et kontseptuaalne kokkulepe saavutataks võimalikult kiiresti ja annaksime siis ettevõtjatele aega nende uute normide rakendamiseks. See võimaldab, et süsteem oleks võimalikult kiiresti paika pandud, kui epidemioloogid annavad selle kasutamiseks loa," ütles majandusminister Janis Vitenbergs.

Läti majandusministeeriumi ettepanekud näevad ka ette, et kui kauplused ei täida reegleid, saab need karistusena kümneks päevaks sulgeda.

De Facto demonstreeris ka seda, kuidas praeguse seaduse lüngad lubasid osadel inimestel ikkagi kaupu osta.

Ettevõtjad ja muud juriidilised isikud saavad osta kõiki pakutavaid kaupu, samas kui tavalised isikud ei saa.

"Samuti kasutavad inimesed mitmeid "loomingulisi" lahendusi. Näiteks poest keelatud toote ostmise asemel suunatakse inimene kaugostude kogumispunktiks mõeldud kohta, kust kauba ikkagi kätte saab. Müüja palub ostjal saata tekstsõnum kassas märgitud numbrile, et kvalifitseerida see kaugostuks," teatas De Facto.

Siiski paljud Läti kauplused seisavad silmitsi tõsiste raskustega.

Kasutatud rõivaste jaemüüja RDA haldab 64 kauplust ja annab tööd umbes 250 inimesele. Seadusest tulenevalt on firma kõik oma kauplused sulgenud, kuid kaugmüük ei ole majanduslikult otstarbekas, kuna postikulu on paljudel juhtudel suurem kui rõivaste hind

RDA direktori Eva Vidovska sõnul pole ka valitsuse lubatud abi piisavalt kiiresti kohale jõudnud. "Ausalt öeldes on olukord väga-väga raske," ütles Vidovska.

Alates 21. detsembrist on valitsus saanud jaemüüjatelt enam kui neli tuhat toetuse taotlust.