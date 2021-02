Timbuktu linnas maandus üle üheksa aasta esimene kommertslend

Pealinnast Bamakost startinud lennuk vedas teiste seas kahest ministrit koosnevat delegatsiooni. Ettevõttele Sky Mali saab see uueks lennuliiniks.

Inimesi, kes sõidavad samal marsruudil maanteel või mööda Nigeri jõge, tabavad endiselt bandiitide ja džihadistide rünnakud.

Ühendemiraatide investeerimisfirma Al Sayegh Group omanduses olev Sky Mali kavandab kaks Bamako-Timbuktu lendu nädalas koos vahemaandumistega Moptis.

Islamiäärmuslased kukutati Malis võimult pärast Prantsusmaa juhitud sõjaväeoperatsiooni 2013. aastal. Rühmitused kogusid aga kõrbes jõudu ja korraldavad endiselt sageli rünnakuid Mali armee ja selle liitlaste vastu.

Suur osa Mali territooriumist on väljaspool valitsuse kontrolli. Riigis on tapetud tuhandeid sõdureid ja tsiviilisikuid ning sajad tuhanded on oma kodudest põgenenud. Sageli õhutavad vägivalda etnilised pinged.

Malis peab terrorivastast võitlust Prantsusmaa, koos kellega on seal ka Eesti kaitseväelased.