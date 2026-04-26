Islamisissid korraldasid Malis suurrünnaku valitsusvägedele

Mali armee teatas avalduses, et tappis mitusada ründajat ja tõrjus rünnaku, mis tabas mitut baasi pealinnas Bamakos või selle lähedal. Armee teatel on ulatuslik operatsioon käimas Bamakos, lähedal asuvas kasarmulinnas Katis ja mujal riigis.

Al-Qaedaga seotud rühmitus ja tuareegi mässulised võtsid vastutuse kogu Malis toimunud koordineeritud rünnakute eest . See oli üks julgemaid operatsioone, mida mässulised on oma kampaanias sõjaväe juhitava valitsuse vastu korraldanud, märkis uudisteagentuur Reuters.

Pole selge, kui palju sõdureid või tsiviilisikuid rünnakutes hukkus. Laupäeva õhtul riigitelevisioonis ette loetud avalduses teatas valitsuse pressiesindaja Issa Ousmane Coulibaly, et 16 inimest on saanud vigastada. Coulibaly ütles, et olukord on kõigis mõjutatud piirkondades täielikult kontrolli all.

Bamako võimud kuulutasid välja kolmepäevase öise liikumiskeelu. Al-Qaedaga seotud Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) tegi avalduse, milles võttis vastutuse rünnakute eest Katis, Bamako lennujaamas ja riigi põhjapoolsemates regioonides, sealhulgas Moptis, Sevares ja Gaos.

Samuti öeldi, et koostöös tuareegide juhitava mässuliste rühmitusega Azawadi Vabastusrinne (FLA) koordineeritud operatsiooni käigus vallutati Kidali linn.

FLA pressiesindaja Mohamed Elmaouloud Ramadana teatas sotsiaalmeedias, et nende väed on võtnud oma kontrolli alla positsioonid Gaos ja ühe kahest sõjaväelaagrist Kidalis.

Reuters ei saanud JNIMi ja FLA väiteid iseseisvalt kontrollida.

"See näib olevat suurim koordineeritud rünnak aastate jooksul," ütles Saksamaa Konrad Adenaueri Fondi Saheli programmi juht Ulf Laessing.

Bamako lennujaam suletud, saatkonnad väljastasid hoiatuse

USA saatkond käskis oma kodanikel varjuda ja brittidel soovitati mitte reisida Malisse.

Pealinna Bamako lennujaam suleti, lennud suunati tagasi või tühistati.

Bamakost lõunas sattusid lennujaama pääseda üritavad inimesed peaaegu lahingutsooni – läheduses käis äge tulevahetus ja pea kohal lendasid helikopterid, ütles üks reisija.

Veidi enne kella kuut hommikul kuuldi Bamakost põhja pool asuva Kati sõjaväebaasi lähedal kahte plahvatust ja pidevat tulevahetust ning lasud kõlasid seal ka veel rohkem kui neli tundi hiljem, ütlesid Reutersile kolm lähedal asunud inimest. Kaks pealtnägijat ütlesid, et rünnakus hävis Mali kaitseministri Sadio Camara maja Katis.

Riigi keskosas asuvas Sevares algas pealtnägija sõnul tulistamine kell viis hommikul ja tuli oli kostnud igast suunast. "Sihtmärkide valik oli tähelepanuväärne," ütles Heni Nsaibia, Lääne-Aafrika vanemanalüütik ettevõttes Armed Conflict Location & Event Data Project.

Kati ja Bamako on Malit valitseva sõjalise režiimi südames ning Kidal, 2023. aasta sümboolse sõjalise võidu paik, on olnud valitsuse territoriaalse kontrolli taastamise narratiivi keskmes, ütles ta.

Armee oli teatanud laupäeval veidi pärast kella 11 hommikul, et olukord on kontrolli all, kuid Gao – põhjaosas asuva olulise sõjaväekeskuse – elanik teatas umbes kell 12 valjust plahvatusest ja sõdurite ning mässuliste vahelisest tulevahetusest. Ka õhtul oli Gaos rahutu ja kuberner kuulutas välja öise komandanditunni, ütles sama allikas.

Laupäevased rünnakud viitavad võimalikule pingete eskaleerumisele Malis pärast 2012. aastal alanud mässu.

2024. aasta septembris ründas JNIM Bamako lennujaama lähedal asuvat sandarmikooli, tappes umbes 70 inimest, ja aasta hiljem kuulutas välja kütuseimpordi blokaadi.

Mali maadleb ka palju pikema ajalooga tuareegide juhitud mässuga oma põhjaosas.

Praegune valitsus eesotsas Assimi Goitaga võttis võimu pärast 2020. ja 2021. aasta riigipöördeid lubadusega taastada julgeolek, mille täitmisega tal seni raskusi on olnud.

Goita valitsus, mis on toetunud Vene palgasõduritele, keeldudes algselt koostööst lääneriikidega, on hiljuti püüdnud luua tihedamaid sidemeid ka USA-ga.

JNIM teatas laupäeval, et ei ründa Mali sõjaväe partnereid Venemaalt ning soovib luua tasakaalustatud ja tõhusad tulevased suhted, seisis organisatsiooni avalduses. Venemaa saatkond Bamakos teatas sotsiaalmeedia postituses, et mõistab need rünnakud teravalt hukka, nimetades neid argpükslikeks.

"Relvastatud rühmituste likvideerimise pingutused jätkuvad ja esialgsed andmed viitavad sellele, et lääne julgeolekujõud võisid olla seotud nende väljaõppega," teatas Venemaa välisministeerium eraldi avalduses.

Mali välisminister ütles esmaspäeval Reutersile, et naaberriigid ja välisriigid toetavad terroristlikke rühmitusi, kuid keeldus riike nimetamast.