Viimase 24 tunni jooksul lisandus Tartumaale 97 uut koroonanakkust. Päev varem lisandus aga Tartumaale 23 uut juhtumit, seega tõus on märgatav.

"Nakkus on levinud väga mitmesse kooli ja haridusasutusse, ka lasteaedadesse," ütles terviseameti pressiesindaja Merilin Vernik ERR-ile.

Vernik selgitas, et koolides on väga palju lähikontakte korraga ja seal on keeruline ka distantsi hoidmine.

Samuti levis viirus Tartu turu müüjate seas. "Terviseamet on võtnud kõikide nakatunutega ühendust ja nad viibivad koduses isolatsioonis," ütles Vernik.

Verniku sõnul turul nakatumise pärast siiski muretsema ei pea, kui kanda maski ja pidada kinni ohutusnõuetest.

Vernik märkis, et lähiajal on karta üle-Eestilist nakatumise tõusu. "Tahes tahtmata inimesed puutuvad kokku ja kui piiranguid leevendatakse, siis me näeme küll, et nakatumine lähiajal tõuseb," sõnas Vernik.