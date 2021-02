Lauri Leesi: distantsõppel oldud aastad jätavad õpilaste teadmistesse lüngad

"Minu arvamuse kohaselt oli esimese koroonalaine ajal distantsõppe kasutegur umbes 20 protsenti võrreldes kontaktõppega, praeguse teise laine ajal aga mitte rohkem kui kaheksa-üheksa protsenti," ütles Leesi pikemas usutluses Maalehele.

Leesi lisas, et muidugi sõltub palju ka õpilasest endast - kui noor inimene on andekas ja õpihimuline, siis ujub ta alati välja, ükspuha kust ta tuleb või mis koolis ta õpib.

"Küsimus on aga neis õpilastes, kes õpivad neljadele, kolmedele ja isegi need, kellel on kahed – nemad saaksid kontakt­õppe puhul oma teadmisi ühe astme võrra kõrgemale tõsta. Just see, et ka kahtedele õppijad saaksid tulemuse positiivseks – see on suur kunst, mida distantsõppega on peaaegu võimatu saavutada," märkis Leesi.