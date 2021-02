Valka sotsiaalkeskuses on nakatunud koroonaviirusega vähemalt 80 inimest, teatas Läti rahvusringhääling LSM.

Esimesed kolm haigusjuhtu avastati sotsiaalkeskuses 21. jaanauril, mille järel hakati keskuse töötajaid ja kliente edasi testima. Kolmapäeval lisandus 55 nakatunut.

Valka sotsiaalkeskuses on 87 klienti ja 60 töötajat, kellest 27 on praegu töövõimetuslehel.

Valka volikogu esimees Vents Armands Krauklis ütles BNS-ile, et peaminister Krišjanis Karinš andis nädala eest käsu teavitada kohalikke omavalitsusi piirkonnas tuvastatavatest nakkusjuhtudest, kuid midagi ei ole muutunud.

"Me ei ole saanud mitte mingit ametlikku teavet COVID-19 puhangust Valka hooldekodus," ütles Krauklis. Ta lisas, et Valka elanikud on koroonapuhangu pärast mures.

Läti haiguste kontrolli ja ennetamise keskuse andmetel on viimase kahe nädala jooksul andnud positiivse koroonaproovi 117 Valka elanikku.

Möödunud ööpäevaga lisandus Lätis 742 koroonapositiivset ja suri 31 inimest.