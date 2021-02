"Kuna Eesti inimesed on ka Euroopa Liidu kodanikud ja selles nimekirjas, siis jah - sisuliselt selle Läti otsusega tavaliikumine Eesti ja Läti vahel peab lõppema. Kuna nad ei luba inimesi üle piiri, välja arvatud üksikud erandjuhud, siis see mõjutab meid ikka üsna otseselt," ütles välisministeeriumi Euroopa küsimuste asekantsler Märt Volmer reedel ERR-ile.

Läti valitsus kehtestab alates 11. veebruarist kuni 25. veebruarini koroonaviiruse uute tüvede leviku peatamiseks sisenemispiirangud Euroopa Majanduspiirkonna riikide kodanikele, lubades riiki tulla ainult töö asjus ning muudel väga olulistel põhjustel nagu õppimine ja treeningud, perekondlikud põhjused, meditsiiniteenuste saamine, transiit, alaealiste saatjad, alalised tagasipöördujad ning matustele saabujad.

Teadaolevalt on siiski leevenduseks see, et Valga ja Valka elanikke uued piirangud ei puuduta, märkis Volmer. "See on ka arusaadav, sest seda linna on ju tükk aega niimoodi üles ehitatud, et see oleks üks tervik, et apteek on ühel pool piiri ja perearst teisel pool. Seal oleks väga raske [piiri] tõmmata ja õnneks Läti otsus Valga-Valkat ei puuduta. Küll aga siis kõiki teisi, mujal elavaid või muudel põhjustel reisivad Eesti inimesi," rääkis asekantsler.

Volmer tõdes, et transiitliikluse osas on Läti otsuses veel ebaselgusi ja seda on vaja kahe riigi vahel täpsustada. "Näiteks kas saab minna Riia lennujaama ja sealt edasi lennata - see transiit oli siiamaani lubatud. Me loodame, et see ehk on ka edaspidi niimoodi. Aga neid detaile me alles hakkame lätlastega välja selgitama," lubas Volmer.

Asekantsleri sõnul ei plaani Eesti omalt poolt Läti inimestele uusi piiranguid seada. "Piirangud on ju tegelikult juba olemas. Ilma tungiva põhjuseta Lätist tulekuks on vaja test teha ja siis saab tulla. Eks me vaatame Läti otsuste valguses oma otsused uuesti üle, aga meile tundub, et need piirangud ja meetmed, mis me Eesti poolt oleme rakendanud, on hetkel piisavalt. Eriti Läti suunas, kus tegelikult nakkuse suhtarv mõlemal pool piiri on suhteliselt sama," rääkis Volmer.

"Tervise või epidemioloogilistel põhjust piiri kinni panna, kui mõlemal pool piiri on sama palju haigeid, nagu loogiliselt väga palju [mõtet] ei ole. Praegune kord, kus hädavajalikud reisijad saavad ilma takistusteta liikuda ning ülepiiritöötajad ja turistid testiga - see tundub meile hetkel täiesti piisav olema," tõdes ta.

Küsimusele, kuidas Läti valitsuse otsus käib kokku ideega Balti mullist, kus kolme riigi elanikud saavad vabamalt liikuda, vastas Volmer, et poliitilisel tasemel on soov piirkonnas inimestevahelisi kontakte, liikumist ja majandust käimas hoida endiselt olemas.

"Aga tundub, et see olukord, mis on muteerunud viiruse tüvega tekkinud, on vähemalt Läti pool ületanud pragmaatilise liikumise lahti hoidmise soovi. Aga ma usun, et kohe, kui me suudame usaldust tõstvad meetmed Lätiga taaselustada, siis on vaba liikumine Balti piirkonnas taas ühel hetkel võimalik," ütles Volmer.

Välisministeeriumi asekantsleri hinnangul ei pruugi Läti otsus olla hästi kooskõlas ka Euroopa Liidu ja Schengeni nõuetega: "Euroopa Liit uuendas oma sisepiiride ületamise soovitusi just möödunud nädalal, tingimusi tehti rangemaks. Ehk siis peaaegu et igale poole on vaja eelnev test, et liikuda ja võib ka rakenda isolatsiooni, kui testist ei piisa. Aga kõige selle eesmärk oli vältida seda, et reisimist üldse ära keelataks. Ehk siis Euroopa Liidu sees oleks mõte ikkagi see, et rakendada viirust neutraliseerivaid meetmeid, aga mitte ära keelata inimeste liikumist. Selles mõttes Läti otsus sisenemine kõikidest teistest Euroopa riikidest ära keelata väga hästi selle selle soovituste vaimuga küll kokku ei lähe," tõdes Volmer.