Koprad teevad Polli paisjärve ääres pahandust

Mulgi vallas Kutsiku järve ääres tegutsevad koprad on kohaliku harrastuskalamehe Voldemar Giske välja vihastanud. Mees leiab, et kobraste läbinäritud tammed ohustavad kalamehi ja risustavad järve.

Voldemar Giske on jälginud kobraste tegutsemist Pollis Kutsiku järve kaldal kaks aastat. Nüüd, kui kolm võimast tamme on vette kukkumas, leiab mees, et kobraste laiamisele tuleb piir panna, vahendas "Aktuaalne kaamera".



"Aga neid kolme tamme ma märkasin juba eelmisel aastal. Aga sel aastal, kui ma tulin esimese jää peale kalale, siis ma vaatasin, et see on juba ohtlik. Ja kui need kolm tamme kukuvad maha, siis meie ilusast järvest jääb suur ilus pasalomp," ütles Giske.

Kutsiku paisjärv kuulub maaülikoolile. Tegemist on loodusliku veekoguga, mis korrastati kümmekond aastat tagasi. Et kobrastel meeldib seal nüüd elada ja suuri puid närida, pole maaülikooli Polli aiandusuuringute keskuselegi mingi uudis.



"Kuna ümber järve on tegemist vääriselupaikadega, siis me niisama siia peale ju minna ei saa. Vaid tuleb kasutada ainult sellist aega, kui pinnas on külmunud. Ja seoses sellega jäidki need hooldustööd eelmisel aastal tegemata. Aga mis puutub kobrastesse, siis kindlasti ma arvan, et see probleem tuleb lahendada ja koprad tuleks siit välja püüda," ütles Polli aiandusuuringute keskuse teadur Kersti Kahu.

Koprad on meie looduse loomulik osa. Kuid paljudes kohtades üle Eesti on maaparandusüsteemide, metsakuivendus-kraavide ja veekogude ääres inimese ja nende pelglike näriliste huvid ristunud.

Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja Aimar Rakko ütles, et keskkonnaamet ise nende probleemide likvideerimisega ei tegele, vaid need on kohaliku omavalitsuse korraldada.

"Tavaliselt kohalikke jahimehi kaasates nendele probleemidele ka lahenduse saab. Üks võimalus on jah need koprad ära küttida. Aga kui see elupaik alles jääb ja see on selline hea kvaliteediga elupaik, siis on alati oht, et koprad tulevad sinna ikka tagasi. Teine võimalus on muidugi panna nendele olulisematele, suurematele puudele ümber metallvõrgud," rääkis Rakko.

Kobraste läbinäritud tammed Kutsiku järve ääres tuleb nüüd paratamatult maha saagida.