Tallinna Linnatranspordil on järgmisel aastal plaanis hakata korraga remontima kolme trammitee lõiku. Pikim neist, Kadriorust Poska tänavalt Maneeži tänavani ulatuv lõik jaotatakse kaheks ning teist lõiku remonditakse 2029. aastal.

Järgmise aasta hiliskevadel hakatakse korda tegema lõiku Poska tänavast Tallinna Ülikoolini, ütles ERR-ile Tallinna abilinnapea Joel Jesse.

"Et trammitee oleks uuendatud, kaasajastatud, kõik vajalikud pöörmed ja uued liiprid ja kogu juhtimise pool. Ja kindlasti on tulevikus müra vähem ja vibratsiooni vähem," lausus ta.

Tööd peaksid algama mais või juuni alguses.

2028. aastal ei hakata teist, Tallinna Ülikooli ja Maneeži tänava vahelist lõiku remontima, sest sel suvel toimub suur laulu- ja tantsupidu. Teine lõik tehakse korda 2029. aastal.

Kindel on see, et järgmisel suvel katkeb remondi ajal trammiliiklus Kadriorgu, kuhu käivad trammid 1 ja 3. Kuigi remont võib häirida ka muud liiklust, siis on liiklus siiski mõlemas suunas tagatud, ütles Jesse.

Trammiliiklus lennujaama suunal ei katke

Teine oluline remont toimub Maneeži tänaval ehk Narva maantee ja Gonsiori tänava vahel, kus liiguvad liinid 4 ja 6. Jesse sõnul tuleb ka seal amortiseerunud trammitee uuendada.

"Selle käigus kavandatakse rajada ka Maneeži tänaval pöörang Kadrioru suunas, et tekiks täiendavad võimalused, kui on kuskil katkestused. Siis on võimalus trammiliine vajadusel ümber suunata, et hoida trammid väiksemates lõikudes töös, kui on liinikatkestused," lausus Jesse.

Remondi ajal trammiliiklus lennujaama suunal ei katke, ütles Jesse. Liinid pannakse käima Laikmaa ja Gonsiori tänava kaudu.

Kolmas remont toimub niinimetatud Majaka kurvis, kus trammitee elukaar on samuti lõppu jõudnud, ütles Jesse. Tallinna Linnatransport paigaldab sinna ka määrdejaamad, mida hiljem on plaanis paigaldada trammitee pöörangutele üle linna. See peaks vähendama trammide pöörangul liikumisele omast kriginat, lausus Jesse.

Ka Majaka kurvis trammiliiklus ei katke.