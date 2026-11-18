The Wall Street Journal kirjutab, et Robert Brovdi juhtimisel muutus Ukraina drooniväe tegevus üha süsteemsemaks ja andmepõhisemaks. Sõjaliste operatsioonide juhtimisel hakati kasutama tehnoloogiafirmale omaseid tööpõhimõtteid.

Lehe ajakirjanikud külastasid üht Ukraina drooniväe maa-alust juhtimiskeskust, kus jälgitakse reaalajas lahinguväljal toimuvat, koordineeritakse rünnakuid ja valitakse sihtmärke.

Missiooni andmed, alates kasutatud drooni ja laskemoona tüübist kuni täpse aja, asukoha ja osalejateni, salvestatakse automaatselt. Andmete analüüs võimaldab ohvitseridel valida missioonidele sobivad droonipiloodid, otsustada, milliseid droone tasub osta ning jälgida Vene vägede paiknemist.

The Wall Street Journal kirjutab, et selline lähenemine aitas muuta Ukraina drooniväe üheks maailma ohtlikumaks lahingujõuks. Eelmisel nädalal suutsid Ukraina drooniväed ühe päeva jooksul tappa või haavata 806 Vene sõdurit.

Süsteemi on üles ehitanud Ukraina mehitamata süsteemide vägede ülem Robert Brovdi, kes on varem tegelenud viljaäri ja kunstikogumisega. Tema juhtimisel on drooniväest kujunenud Ukraina sõjaväe üks tõhusamaid väeüksusi.

51-aastane Brovdi on toonud andmepõhise äritegevuse põhimõtted sõjapidamisse. Ta liitus Ukraina armeega, kui Venemaa alustas täiemahulist sõjalist tegevust. Brovdi pani kokku drooniüksuse ning kogus tuntust oma teravmeelsete postituste ja lahinguväljalt pärit videotega.

The Wall Street Journal kirjutab, et ahelsuitsetajast Brovdi tegutseb nüüd taas omamoodi kontoris, juhtides üksust, milles põimuvad tehnoloogiaettevõtte ja tapamasina jooned.

Andmepõhine lähenemine on Ukrainale eriti oluline, sest riik ei suuda Venemaaga võistelda sõdurite ja sõjatehnika arvukuses.

Ukraina drooniarmee tegevuse närvikeskustena toimivad analüüsi- ja operatsioonikeskused, mida on kokku umbes kümmekond. Seal jälgivad ohvitserid ekraane, otsides Vene sõdureid, koordineerivad Ukraina droonioperaatoreid ja aitavad neil sihtmärke valida

Keskustes töötavad lisaks droonipilootidele ka luure-, elektroonilise sõjapidamise ja õhutõrje spetsialistid. Rünnakute tulemusi hindavad ja kontrollivad eraldi eksperdid. Drooniüksused kasutavad missiooniandmete sisestamiseks spetsiaalselt loodud tarkvara. Seda teavet kasutavad väejuhid, et panna paika edasised sammud

"Meil on olemas inim-, tehnilised ja rahalised ressursid ning küsimus on selles, kuidas neid võimalikult tõhusalt kasutada. Meie puhul ei ole eesmärgiks raha teenida, vaid vahetada see võimalikult suure hulga vaenlase hävitamiste vastu," ütles ühe keskuse juht ajalehele The Wall Street Journal.

Keskuse sisekujundus meenutab tavalist kontorit, kus kohvimasinate ja arvutiekraanide kõrval on ka kunstiteosed ja raamatud. Keskuse sissepääsu ääristavad aga üksuse langenud sõdurite nimed.

Üksuse andmetel kulus oktoobris keskmiselt ühe Vene sõduri tapmiseks 817 dollarit, mais oli vastav kulu ligi 1000 dollarit. Andmeid kuvatakse ekraanidel ning väljaande hinnangul meenutab üksuse õhkkond pigem tegusat tehnoloogiafirmat.