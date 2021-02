Eelmisel nädalal köögist alguse saanud tuli tegi augu ühe Tallinna lähistel asuva restorani katusesse. Vahest oleks pidanud ventilatsioonisirmi tihedamini rasvast puhastama, soovitavad Üüru vabatahtlike komando pritsimehed. Muidu on talv vabatahtlikele päästjatele tänavu rahulik. Saab tehnikat remontida. Harjumaal on Hüüru ainuke, kus on oma töökoda. See on Eestis oluline, sest vabatahtlike tehnika on sakste vana - mis riiklikult päästeametilt või välismaalt saadud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hüüru vabatahtliku päästekomando pealik Mati Leivategija ütles, et vabatahtlike autodel on keskmine vanus umbes 35 aastat, aga riigilt on ka päris palju uut tehnikat saadud.

Soomes putitab riik vabatahtlike tehnikat. Põhjanaabrid on loobunud üle paarikümne aasta vanuste masinate remontimisest.

"Seal ei taheta enam üle 20 aasta vanu autosi. Kui vaadata oksjoni keskkondi, siis seal nad üritavad müüa maha neid. See ei ole kasulik riigile remontida. Sama on Eestis - päästeamet annab ära võimalikult vana tehnikat," sõnas Leivategija.

Hüüru uhkus on 1989. aasta Kamaz, mis saadi riiklikult päästeametilt ja ehitati ümber staabimasinaks.

Päästjad paluvad lumesaha juhtidel veevõtukohti ehk hüdrante mitte hangede alla matta.Päästjate telefonides on küll äpp hüdrantide asukohtadega, kuid kõrge hange alt selle otsimine tulekahju ajal pole praktiline.

"Sest tavaliselt on suuremjagu tulekahjusid öösiti. Pimedas, kus ei näe ka eriti midagi. Siis pead otsima, kus see hüdrant asuda võib ja siis hakata teda otsima on lootusetu juba," rääkis Nõva tuletõrjeseltsi juht Tõnu Osa.