"Vabastan prokuröriteenistusest riigiprokuratuuri juhtiva riigiprokuröri Lavly Perlingu avaliku teenistuse seaduse § 87 lõike 1 ja prokuratuuriseaduse § 45 alusel ametniku algatusel 11. veebruarist 2021. a. Lugeda 11. veebruar 2021. a Lavly Perlingu viimaseks teenistuspäevaks," kirjutas Lauri käskkirjas.

See seadusepügal ütleb, et "ametnik vabastatakse teenistusest tema enda algatusel kirjaliku taotluse alusel, mille ta on esitanud ametisse nimetamise õigust omavale isikule". Perling esitas lahkumisavalduse kolmapäeval.

Ühtlasi tunnistas Lauri kehtetuks eelmise justiitsministri Raivo Aegi varasema käskkirja, millega peatati Perlingu teenistussuhe 20. septembrini 2021.

Aeg peatas 1. oktoobrist 2020 Perlingu teenistussuhte prokuratuuris tema töötamise ajaks rahvusvahelisele organisatsioonile UNOPS Ukraina prokuratuuriga seotud rahvusvahelise õigusalase koostöö ning õigusemõistmisega seotud ametikohal ECEAP vahendusel kuni 20. septembrini 2021.

Aegi käskkirjaga olnuks Perlingul õigus alates teenistussuhte peatamisest nelja aasta jooksul tagasi pöörduda avaliku konkursita senisele ametikohale.

Sealjuures täitunuks septembris Perlingul 25 aastat tööstaaži, millega tekkinuks tal eripensioni saamise võimalus.

Mullu 25. novembril teatas Lavly Perling, et astus Isamaa liikmeühenduse Parempoolsed toetajaliikmeks. Prokuratuuri eetikanõukogu leidis, et kuna prokuröridel on seaduse järgi keelatud olla erakonna liige, on eetikanõukogu arvates ebaeetiline olla ka erakonna liikmeühenduse toetajaliige, sest toetajaliikmeks astumine ja toetajaliikmena tegutsemine võib seada kahtluse alla prokuratuuri sõltumatuse.

Poliitilistes kuluaarides on spekuleeritud, et Perlingust võib saada Isamaa linnapeakandidaat Tallinnas eelseisvatel kohalike omavalitsuste volikogude valimistel. Erakonna Isamaa liige Perling 11. veebruari hommikuse seisuga ei olnud.