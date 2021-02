Isamaa Tallinna piirkonna juhatus kiitis esmaspäeval Perlingu liitumisavalduse heaks.

Perlingu hinnangul on Isamaa ainus konservatiivne ja eetiliselt rahvuslik erakond Eestis.

"Minu silmis on Isamaa erakond, kes hoiab Eestit ja kellel on olnud suur roll Eesti riigi ehitamisel. Mul on hea meel, et suur hulk selle erakonna tarku ja avatud mõtlemisega liikmeid on mind endi sekka kutsunud. Koos saame toimetada selle nimel, et Isamaa oleks julgete ideedega tugev erakond, mis pakub selget alternatiivi tänastele mugavuserakondadele," ütles Perling.

Isamaa Tallinna piirkonna esimees Olle Koop tervitas Perlingu otsust Isamaaga liituda.

"Meie erakonda on alati teretulnud aktiivsed ja asjalikud inimesed, kes väärtustavad kaasaegset ja ausat Eesti riigi juhtimist. Eestit ja Tallinnat raputanud korruptsioonijuhtumite valguses on eriti oluline sellise valdkonna tippeksperdi liitumine Isamaaga. Üheskoos suudame pakkuda enda nägemuse ja pikaajalise plaani, kuidas korruptiivset tegevust ennetada ja selle vastu võidelda nii Tallinnas kui ka Eestis tervikuna," ütles Koop.

Ta lisas, et Isamaa läheb kohalike omavalitsuste valimistele vastu tugeva, ühtse ja laiapõhjalise meeskonnaga, mis koondab erinevate valdkondade asjatundjaid.

Lavly Perling esitas 10. veebruaril justiitsministrile avalduse prokuröriteenistusest lahkumiseks, olles juba varem vihjanud kavatsusele poliitikas kaasa lüüa.

Samas oli Perlingu teenistussuhe prokuratuuris peatatud juba 1. oktoobrist 2020 tema töötamise ajaks rahvusvahelisele organisatsioonile UNOPS Ukraina prokuratuuriga seotud rahvusvahelise õigusalase koostöö ning õigusemõistmisega seotud ametikohal ECEAP vahendusel kuni 20. septembrini 2021.

Mullu 25. novembril teatas Lavly Perling, et astus Isamaa liikmeühenduse Parempoolsed toetajaliikmeks. Prokuratuuri eetikanõukogu leidis, et kuna prokuröridel on seaduse järgi keelatud olla erakonna liige, on eetikanõukogu arvates ebaeetiline olla ka erakonna liikmeühenduse toetajaliige, sest toetajaliikmeks astumine ja toetajaliikmena tegutsemine võib seada kahtluse alla prokuratuuri sõltumatuse.

Poliitilistes kuluaarides on spekuleeritud, et Perlingust võib saada Isamaa linnapeakandidaat Tallinnas eelseisvatel kohalike omavalitsuste volikogude valimistel.