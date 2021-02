AstraZeneca vaktsiin ootab laos haridustöötajate nimekirja koostamise taga

Möödunud neljapäeval võttis valitsus vastu otsuse, et haridustöötajad lisatakse eesliinitöötajate nimekirja, kelle vaktsineerimine on prioriteet. Reedel andis sotsiaalministeerium haridusministeeriumile korralduse asuda koolidelt koguma nõusolekuid vaktsineerimiste kohta.

Sel esmaspäeval saatiski haridusministeerium koolidele kirja välja, palvega saata kolmapäevaks töötajate nimekiri, kes on vaktsineerimisega nõus. Sellega on plaan alustada järgmisest esmaspäevast.

Teadus- ja haridusministeeriumi asekantsler Robert Lippin tõdeb, et kõigilt koolidelt neil veel nimekirju pole.

"Täna veel ei ole sellist lõplikku ülevaadet. Kindlasti kõik haridusasutused ei ole neid veel esitanud, aga enamik on tänaseks päevaks juba esitanud," ütles Lippin ERR-ile.

Seetõttu pole ka veel teada, kui suur hulk õpetajatest on nõus end vaktsineerida laskma.

"Sellist põhjalikku analüüsi tänaseks veel tehtud ei ole, sest kõik andmed ei ole veel laekunud. Need andmed, mis on, nende põhjal üle 60 protsendi keskmiselt on valmis vaktsineerimiseks," ütles Lippin.

Haridustöötajate liit, kes juba mitu kuud tagasi palus õpetajate lisamist eelisvaktsineeritavate nimekirja, leiab, et riik jokutab õpetajate vaktsineerimisega.

"Nädal tagasi tehti otsus, teada oli, et pühapäeval vaktsiin tuleb - miks oodata veel nädalapäevad, jääb arusaamatuks. Osades kohalikes omavalitsustes käis nimekirjade koostamine juba mitmeid nädalaid tagasi. On kummaline tõesti, et ei ole jõutud praegusel hetkel päriselt veel vaktsineerimiseni," kommenteeris haridustöötajate liidu juht Reemo Voltri.

Voltri teada on paljud omavalitsused juba ammu need nimekirjad kokku kogunud.

"Tartu linnas küsiti juba mitu nädalat tagasi ja tean ka Viimsi valla ja teiste kohta, kus nimekirjade koostamine käis mitu nädalat tagasi juba. Ei tea, kuhu need nimekirjad võisid siis kaduda," imestas Voltri.

Sotsiaalministeeriumi asekantsler Maris Jesse aga leiab, et varasematest nimekirjadest kasu ei ole.

"Mitu nädalat tagasi võisid olla üksikutes kohtades valikulised vaktsineerimisnimekirjad. Aga kaks nädalat tagasi ei olnud veel teada, milline on AstraZeneca vaktsiini kasutusnäidustus. Nii et inimesed ei saanud anda teadvaid nõusolekuid, et soovin end vaktsineerida AstraZeneca vaktsiiniga," selgitas Jesse.

Samuti ei näe ta midagi halba selles, et vaktsiin nädalapäevad laos oma järge ootab.

"Saan aru, et küsimus on, miks ei ole vaktsineerimine alanud kohe. Liigne kiirustamine vaktsineerimisel annab tagasilöögi," ütles Jesse.

Haridusministeerium on koos nimekirjadega saanud koolidelt ka hulgaliselt küsimusi, täpsemalt üle saja. Neil endil vastused puuduvad.

"Küsimusi on erinevaid, alates sellest, millised on järjekorrad, kus on vaktsineerimiskohad, millised on käitumisreeglid, kuidas peab käituma kahe vaktsineerimise vahel," loetles Lippin.

Just teadmatus võib olla põhjuseks, miks õpetajaskonna soov vaktsineerida kohati tagasihoidlikuks on jäänud - nad eelistanuks olla informeeritud enne vaktsineerimise üle otsustamist.

Haridustöötajate küsimused saavad vastatud neljapäeva õhtul toimuval veebiseminaril.

Jesse sõnul on lähenemine piirkonniti erinev, mistõttu ühest vastust anda ei saa. Kindel on see, et enne järgmist koolivaheaega, mis algab 22. veebruarist, kõiki õpetajaid vaktsineeritud ei jõua.

"Vaktsiini Eestis on praegu vähem, kui on kõiki haridustöötajaid, täitsa selgelt. Ka AstraZeneca vaktsiini. Ka AstraZeneca vaktsiin ei lähe ainult haridustöötajatele, vaid AstraZenecaga hakkavad vaktsineerima ka perearstid riskigrupi inimesi, kes on alla 70 aasta vanad ning ka osa sellest läheb teiste eesliinitöötajate vaktsineerimiseks," loetles Jesse.

Seetõttu võtab haridustöötajate vaktsineerimine aega kindlasti üle kuu, lisas Jesse.

AstraZeneca vaktsiini tarnekava on paigas veebruari lõpuni. Millal ja millises koguses vaktsiini märtsis Eestisse jõudma hakkab, on veel lahtine.